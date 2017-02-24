МЭРТ разрешило внешнюю работу фирм, финансировавших ополченцев

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Министерство экономического развития и торговли Украины отменило запрет внешнеэкономической деятельности 15 предприятий, которые подозревались в финансировании формирований ополченцев на территории неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщили в минэкономразвития в пятницу.

В ведомстве сообщили, что 6 февраля на основании представлений Службы безопасности Украины (СБУ) минэкономразвития применило специальную санкцию в форме временной приостановки внешнеэкономической деятельности к некоторым импортерам горюче-смазочных материалов. По данным СБУ, денежные средства, перечисленные некоторыми импортерами в адрес нерезидентов, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, частично использовались для "финансирования незаконных вооруженных формирований" на территории неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей Украины. Специальная санкция должна вступить в силу 18 марта.

"В минэкономразвития поступили многочисленные обращения субъектов внешнеэкономической деятельности, ассоциаций производителей и СМИ, в которых говорилось об отсутствии правонарушений, которые стали причиной применения специальной санкции. Поэтому минэкономразвития срочно провело совещания с компаниями и отраслевыми ассоциациями и обратилось в СБУ с просьбой пересмотреть материалы о наличии в действиях субъектов внешнеэкономической деятельности правонарушений, которые могут повредить интересам национальной экономической безопасности", — говорится в сообщении.

Как отмечается, минэкономразвития в своем письме также попросило СБУ подтвердить позицию о целесообразности продолжения специальной санкции. При этом 23 февраля СБУ сообщило, что первичные данные о правонарушениях, которые осуществляют импортеры и их контрагенты, доказаны частично, а причастность субъектов хозяйствования к причинению вреда интересам Украины не доказана.

На основании этой информации СБУ предлагает минэкономразвития отменить действие специальной санкции в отношении 15 импортеров горюче-смазочных материалов и их контрагентов. Вместе с тем в минэкономразвития отметили, что согласно законодательству ответственность за недостоверность информации, указанной в представлениях о применении санкций, на основании которых принимаются соответствующие решения минэкономразвития, несет инициатор представления в порядке, предусмотренном законом.