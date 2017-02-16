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    На Запорожской АЭС отключили энергоблок

    (обновлено: )26820
    Об отключении третьего энергоблока Запорожской АЭС сообщила пресс-служба компании "Энергоатом". Согласно сообщению, энергоблок отключен на плановый ремонт продолжительностью 270 суток.
    Запорожская АЭС
    Запорожская АЭС

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Третий энергоблок Запорожской АЭС отключен от энергосети на девять месяцев для планового ремонта, сообщила в четверг пресс-служба компании "Энергоатом".

    "Энергоблок №3 Запорожской АЭС отключен от энергосети и выведен в плановый средний ремонт продолжительностью 270 суток", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся пять энергоблоков, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков нет.

    Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект в Украине и в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985 году, третий — в 1986 году, четвертый — в 1987 году, пятый — в 1989 году, шестой — в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2% до 22%.

    В декабре на плановый ремонт отключили четвертый энергоблок ЗАЭС.

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