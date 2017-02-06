До конца зимы существенных изменений в курсе гривны не будет - Никитин

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк в начале недели укрепил национальную валюту на уровне 27 гривен и нескольких копеек за доллар. К концу недели официальная нацвалюта составила 27 гривен 7 копеек за доллар. Правда, на валютном рынке вилка несколько больше, но факт остается фактом — гривна стабильна и стабильно укрепляется. По мнению некоторых экспертов, ревальвация прогнозируема. Более того, до конца февраля доллар может подешеветь еще и оказаться на отметке в 26 гривен. Кроме этого, спекулянты на курсообразование существенно влиять также не будут — такое мнение высказывают аналитики.

Свое мнение по этому поводу высказал директор рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" Андрей Никитин в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"Можно сказать, что на протяжении января гривна достаточно заметно обесценивалась и это обесценивание не имело под собой никаких оснований. Действительно, с одной стороны, отсутствие налогообложения иностранной валюты поспособствовало тому, что участники наличного рынка покупали валюту не переплачивая, таким образом рынок расширился, покупательские возможности улучшились и это все способствовало девальвации. Но фундаментальных причин мы не видим. Но после каникул были короткосрочные ожидания, что нужно скупать валюту и курс ее начал стремительно расти, и спекулянты на этом зарабатывали. Но этот процесс сильно качнулся и начал разворачиваться назад. На следующей неделе гривна, может, немного будет укрепляться, но для этого нужно, чтоб субъекты начали активно продавать доллары. Но этого скорее всего не произойдет, потому до конца зимы существенных изменений в курсе не будет", — считает эксперт.

Ранее эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец в эфире "ГС" заявил, что роста ВВП на уровне 2% недостаточно, чтобы выйти на докризисные показатели развития экономики.