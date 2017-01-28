Скаршевский: в 2017 году дефолта Украины не будет

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Эксперты предупреждают о большой вероятности дефолта Украины в 2019 году.

Так, руководитель аналитического отдела инвесткомпании "Конкорд Капитал" Александр Паращий заявил, что Украине в 2019 году предстоит выплатить по внешним обязательства около 6 миллиардов долларов, а в условиях отсутствия прорыва в реформах и, соответственно, сохранения низких темпов роста экономики страна рискует столкнуться с очередной реструктуризацией долга или будет вынуждена объявить дефолт.

Насколько велика вероятность дефолта Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экономист Виктор Скаршевский.

"На данный момент Украина не пребывает в техническом дефолте. Дефолт был в 2015 году, когда Украина отказалась выплачивать свой внешний долг, и была проведена реструктуризация на очень невыгодных условиях. Что касается самого по себе дефолта и его вероятности, то в 2017 году дефолта не будет, даже если МВФ и другие международные финансовые организации не будут кредитовать Украину", — высказал уверенность экономист.