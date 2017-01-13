Фонд гарантирования вкладов начал процедуру ликвидации "Инвестбанка"

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации "Инвестбанка", сообщили в пресс-службе фонда.

Процедура ликвидации продлится два года с 13 января 2017 года по 12 января 2019 года включительно.

Назначено уполномоченное лицо Фонда гарантирования и делегированы все полномочия ликвидатора ведущему профессионалу по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков отдела внедрения процедуры временной администрации и ликвидации департамента урегулирования неплатежеспособности банков Красюку Игорю Ивановичу сроком на два года.

Требования кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в газете "Голос Украины" объявления о начале процедуры ликвидации ПАО "КБ "Инвестбанк" и делегирование полномочий ликвидатора банка.

Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет средств, полученных в результате ликвидации и реализации имущества банка.

Кроме этого, Фонд гарантирования вкладов с 16 января начнет выплаты вкладчикам банка. Выплаты будут проводиться в период до 24 февраля включительно через учреждения банка "Пивденный" (Одесса).

Ранее сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации банка "Траст" на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии финучреждения.