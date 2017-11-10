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    Культура

    Из-за болезни Шакира отменила концерты в Европе

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    Знаменитая певица заявила, что врачи не успевают вылечить ее. Поэтому она отменяет концерты в Париже, Антверпене и Амстердаме.
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    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Известная колумбийская певица Шакира отменила ряд концертов в Европе из-за поврежденных голосовых связок, сообщила она в своем Instagram.

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    Изначально Шакира отменила концерт в немецком Кельне 8 ноября. Затем она написала, что надеялась на то, что сможет восстановить голос до запланированного на пятницу концерта в Париже.

    "Последние несколько дней я посвятила тому, чтобы вылечить голосовые связки. Я очень надеялась поправиться и спеть в Париже. Тем не менее, к моему огорчению, это оказалось невозможно, и мои доктора посоветовали поберечь голос", — написала певица.

    Шакира сообщила, что отменяются ноябрьские концерты в Париже, Антверпене и Амстердаме. "Мы работаем над тем, чтобы утвердить новые даты", — добавила она.

    В октябре Шакира рассталась с футболистом испанской "Барселоны" Жераром Пике. Она забрала детей и выехала из дома, где проживала звездная пара.

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