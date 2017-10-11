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    Культура

    Жена Хворостовского опровергла информацию о кончине мужа

    (обновлено: )164
    Супруга Хворостовского Флоранс сообщила, что ее муж "в порядке и счастливо спит" рядом с ней. Российский сенатор Елена Мизулина пояснила твит о кончине певца тем, что откликнулась на публикации в других СМИ.
    Оперный певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 окт – РИА Новости Украина. Жена российского оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс опровергла информацию о кончине мужа.

    "Мой муж в порядке и счастливо спит рядом со мной!!! Черт бы побрал людей, которые пишут такие вещи!!!", — написала она на своей странице в Facebook.

    facebook.com/fhvorostovsky, 11 октября 2017

    О смерти артиста ранее сообщила на своей странице в Twitter российский сенатор Елена Мизулина. Позднее она удалила твит, объяснив, что лишь откликнулась на публикации в других СМИ.

    twitter.com/emizulina, 11 октября 2017

    В ночь со среды на четверг в СМИ появилась информация, что Хворостовский, страдающий от онкологического заболевания, скончался в своей квартире в Лондоне. Позже эту информацию опроверг его директор Марк Хилдрю.

    В конце июня 2015 года Хворостовский, уже много лет живущий в Лондоне, объявил о том, что страдает от опухоли мозга. С тех пор певец прошел несколько курсов химиотерапии. Из-за болезни ему не раз приходилось отменять концерты и участие в спектаклях. В декабре 2016 года он сообщил, что "в обозримом будущем" не будет выступать в оперных постановках. Позже стало известно, что певец планирует в конце 2017 года вернуться на сцену лондонского Королевского театра оперы и балета в роли Риголетто в одноименной опере Джузеппе Верди. В апреле после долгого перерыва Хворостовский выступил на гала-концерте в Торонто.

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