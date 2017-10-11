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    Культура

    Директор Хворостовского опроверг информацию о его кончине

    (обновлено: )82
    Официальный представитель оперного певца Дмитрия Хворостовского Марк Хилдрю назвал "полной неправдой" информацию о его кончине.
    Певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 окт – РИА Новости Украина, Мария Табак. Официальный представитель Дмитрия Хворостовского Марк Хилдрю опроверг информацию о кончине знаменитого российского оперного певца.

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    "Это полная неправда!!! Он жив и находится дома", — написал исполнительный директор компании Askonas Holt Хилдрю в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о кончине Хворостовского.

    Кроме того, оперная певица Хибла Герзмава также опровергла информацию о смерти российского певца.

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    Ранее российские СМИ сообщили, что Хворостовский, страдающий от онкологического заболевания, скончался в своей квартире в Лондоне. Также о кончине всемирно известного оперного певца сообщила член Совета Федерации России Елена Мизулина.

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