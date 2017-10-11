Директор Хворостовского опроверг информацию о его кончине

КИЕВ, 11 окт – РИА Новости Украина, Мария Табак. Официальный представитель Дмитрия Хворостовского Марк Хилдрю опроверг информацию о кончине знаменитого российского оперного певца.

Смотрите также: Церемония прощания с Гельмутом Колем в Страсбурге

"Это полная неправда!!! Он жив и находится дома", — написал исполнительный директор компании Askonas Holt Хилдрю в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о кончине Хворостовского.

Кроме того, оперная певица Хибла Герзмава также опровергла информацию о смерти российского певца.

Смотрите также: Главный мистификатор СССР. Кадры из жизни Аллана Чумака

Ранее российские СМИ сообщили, что Хворостовский, страдающий от онкологического заболевания, скончался в своей квартире в Лондоне. Также о кончине всемирно известного оперного певца сообщила член Совета Федерации России Елена Мизулина.