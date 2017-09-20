наверх
20.09.201717:13
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Звезда первого "Терминатора" сыграет в франшизе фильма

    (обновлено: )33830
    По информации американских СМИ, режиссер Джеймс Кэмерон намерен сломать стереотипы и показать 60-летнюю женщину, убивающую плохих парней.
    ru.wikipedia.org

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Американская актриса Линда Хэмилтон, известная по роли Сары Коннор в фильме "Терминатор", примет участие в съемках продолжения франшизы, сообщает издание Hollywood Reporter.

    Опубликован трейлер отреставрированного Терминатора - 2 в 3D
    Канал Distrib Films US на
    Вышел первый трейлер обновленного "Терминатора-2"

    Об этом, по данным издания, заявил режиссер Джеймс Кэмерон, который придумал Терминатора и снял первые две части о нем. Ранее режиссер заявил о планах снять новую трилогию о Терминаторе.

    "Есть 50-60-летние парни, убивающие плохих парней", — заявил Кэмерон на частном мероприятии, говоря о стареющих актерах, которые продолжают сниматься в фильмах. "Однако подобных примеров с женщинами нет", — отметил режиссер, анонсируя возвращение актрисы.

    В данный момент Хэмилтон, снявшейся в первой части "Терминатора" более четверти века назад, 60 лет.

    Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер также говорил о намерении сняться в шестой части "Терминатора".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит Петра Порошенко в США
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Удар стихии. Мощное землетрясение в Мексике
    Кабинет министров Украины
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Протест медработников
    Медреформа или медицинский геноцид?