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    Культура

    Кэмерон анонсировал новую трилогию о Терминаторе

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    Американский режиссер заявил в интервью одному из интернет-изданий, что в настоящее время он ведет переговоры с Дэвидом Эллисоном, который является общемировым правообладателем франшизы о Терминаторе.
    Кадры из фильма Терминатор-4
    Sony Pictures Releasing CIS | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Известный американский режиссер Джеймс Кэмерон планирует снять новую трилогию о Терминаторе.

    "Вопрос в том, изжила себя франшизы или ее можно освежить… Я веду переговоры с Дэвидом Эллисоном, который является общемировым правообладателем франшизы о Терминаторе, а права на американском рынке в течение полутора лет перейдут ко мне, согласно законодательству об авторских правах США, мы обсуждаем, что можно сделать. В настоящий момент мы склоняемся к созданию трилогии", — заявил режиссер в интервью порталу news.com.au.

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    Ранее голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер заявлял, что собирается сняться в шестой части фильма "Терминатор".

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон. Архивное фото

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