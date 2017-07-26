Кэмерон анонсировал новую трилогию о Терминаторе

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Известный американский режиссер Джеймс Кэмерон планирует снять новую трилогию о Терминаторе.

"Вопрос в том, изжила себя франшизы или ее можно освежить… Я веду переговоры с Дэвидом Эллисоном, который является общемировым правообладателем франшизы о Терминаторе, а права на американском рынке в течение полутора лет перейдут ко мне, согласно законодательству об авторских правах США, мы обсуждаем, что можно сделать. В настоящий момент мы склоняемся к созданию трилогии", — заявил режиссер в интервью порталу news.com.au.

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Ранее голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер заявлял, что собирается сняться в шестой части фильма "Терминатор".