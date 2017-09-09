Порошенко отметил Аду Роговцеву премией Довженко

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко присудил Государственную премию имени Александра Довженко 2017 года за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства народной артистке Украины, лауреату Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, Герою Украины Аде Роговцевой. Об этом сообщается на сайте Администрации президента.

В этом году размер указанной премии составит 200 тысяч гривен.

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Согласно сообщению, Порошенко также назначил гранты президента Украины молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов.

Президент відзначив народну артистку Аду Роговцеву держпремією ім Олександра Довженка за видатний внесок у розвиток українського кіно pic.twitter.com/Zt2UcKSs3g — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 9 сентября 2017 г.

​В июле Ада Роговцева отметила 80-летний юбилей.