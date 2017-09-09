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    Порошенко отметил Аду Роговцеву премией Довженко

    (обновлено: )1001
    Государственная премия имени Александра Довженко 2017 года присуждена народной артистке Украины Аде Роговцевой за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства.
    Ада Роговцева. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко присудил Государственную премию имени Александра Довженко 2017 года за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства народной артистке Украины, лауреату Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, Герою Украины Аде Роговцевой. Об этом сообщается на сайте Администрации президента.

    В этом году размер указанной премии составит 200 тысяч гривен.

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    Согласно сообщению, Порошенко также назначил гранты президента Украины молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов. 

    ​В июле Ада Роговцева отметила 80-летний юбилей.

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