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    Фотоленты

    Легендарной Аде Роговцевой - 80 лет

    (обновлено: )27
    Актриса Ада Роговцева
    Ада Роговцева
    Ада Роговцева и главврач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко
    Ада Роговцева. Архивное фото
    Актриса Ада Роговцева. Архивное фото
    Ада Роговцева (в центре)
    Ада Роговцева с дочерью Катей
    Актриса Ада Роговцева
    Ада Роговцева в роли Гелены в сцене из спектакля по пьесе Л. Зорина Варшавская мелодия
    Ада Роговцева в роли Эстер в спектакле по пьесе Жана Кокто Священные чудовища
    Ада Роговцева на съемках
    Ада Роговцева
    Ада Роговцева
    Актриса Ада Роговцева
    Народная артистка СССР, актриса Киевского государственного русского драматического театра им. Леси Украинки Ада Роговцева на пресс-конференции делегатов XXVII съезда КПСС от Киевской городской партийной организации.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ада Роговцева
    Ада Роговцева, актриса Киевского драматического театра имени Леси Украинки, народная артистка УССР, лауреат премии им. Н.Островского.
    Украинская ССР.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ада Роговцева и главврач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко
    Ада Роговцева и главврач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.
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    Ада Роговцева. Архивное фото
    Ада Роговцева. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Актриса Ада Роговцева. Архивное фото
    Актриса Ада Роговцева. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ада Роговцева (в центре)
    Ада Роговцева (в центре)
    Facebook пользователя
    Ада Роговцева с дочерью Катей
    Ада Роговцева с дочерью Катей.
    RIA News Игорь Костин | Перейти в фотобанк
    Актриса Ада Роговцева
    Актриса Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки Ада Роговцева.
    RIA News Игорь Костин | Перейти в фотобанк
    Ада Роговцева в роли Гелены в сцене из спектакля по пьесе Л. Зорина Варшавская мелодия
    Ада Роговцева в роли Гелены в сцене из спектакля по пьесе Л. Зорина "Варшавская мелодия". Киевский драматический театр им. Леси Украинки.
    RIA News Игорь Костин | Перейти в фотобанк
    Ада Роговцева в роли Эстер в спектакле по пьесе Жана Кокто Священные чудовища
    Ада Роговцева в роли Эстер в спектакле по пьесе Жана Кокто «Священные чудовища».
    RIA News Галина Кмит | Перейти в фотобанк
    Ада Роговцева на съемках
    Ада Роговцева (в центре) на съемках нового фильма киевской киностудии им. Довженко.
    RIA News Игорь Костин | Перейти в фотобанк
    Ада Роговцева
    Украинская ССР. Ада Роговцева в роли Ларисы в спектакле "Бесприданница".
    RIA News Мирослав Муразов | Перейти в фотобанк
    Ада Роговцева
    Ведущая актриса театра русской драмы имени Леси Украинки Ада Роговцева (рекадрированный).
    RIA News Мирослав Муразов | Перейти в фотобанк

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    Народная артистка СССР, актриса Киевского государственного русского драматического театра им. Леси Украинки Ада Роговцева на пресс-конференции делегатов XXVII съезда КПСС от Киевской городской партийной организации.

    Украинская актриса, народная артистка СССР и Украины Ада Роговцева отмечает 80-й день рождения

    Роговцева родилась 16 июля 1937 года в городе Глухове Сумской области. В 1959 году окончила Киевский театральный институт имени И. К. Карпенко-Карого.

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    После окончания института в 1959 году была зачислена в труппу Киевского драматического театра имени Леси Украинки (ныне — Национальный академический русский драматический театр имени Леси Украинки), в котором проработала до 1994 года.

    В театре Ада Роговцева дебютировала в заглавной роли в спектакле "Юность Поли Вихровой" по роману "Русский лес" Леонида Леонова. На сцене театра актриса создала женские образы в спектаклях "Машенька", "Последние", "104 страницы про любовь", "Иду на грозу", "На дне", "Священные чудовища", "Мамаша Кураж", "Хозяйка", "Русские люди".

    Актриса много лет сотрудничала с режиссером Романом Виктюком. Еще работая в Театре имени Леси Украинки, она играла в спектаклях Виктюка "Священные чудовища" (1987), "Уроки музыки" (1989) и "Дама без камелий" (1992). Специально для Ады Роговцевой в 1997 году Виктюк поставил бенефисный спектакль "Бульвар Сан-Сет".

    После ухода из Театра имени Леси Украинки Ада Роговцева гастролировала с концертными программами и камерными театрами.

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