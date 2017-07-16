Легендарной Аде Роговцевой - 80 лет

Украинская актриса, народная артистка СССР и Украины Ада Роговцева отмечает 80-й день рождения.

Роговцева родилась 16 июля 1937 года в городе Глухове Сумской области. В 1959 году окончила Киевский театральный институт имени И. К. Карпенко-Карого.

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После окончания института в 1959 году была зачислена в труппу Киевского драматического театра имени Леси Украинки (ныне — Национальный академический русский драматический театр имени Леси Украинки), в котором проработала до 1994 года.

В театре Ада Роговцева дебютировала в заглавной роли в спектакле "Юность Поли Вихровой" по роману "Русский лес" Леонида Леонова. На сцене театра актриса создала женские образы в спектаклях "Машенька", "Последние", "104 страницы про любовь", "Иду на грозу", "На дне", "Священные чудовища", "Мамаша Кураж", "Хозяйка", "Русские люди".

Актриса много лет сотрудничала с режиссером Романом Виктюком. Еще работая в Театре имени Леси Украинки, она играла в спектаклях Виктюка "Священные чудовища" (1987), "Уроки музыки" (1989) и "Дама без камелий" (1992). Специально для Ады Роговцевой в 1997 году Виктюк поставил бенефисный спектакль "Бульвар Сан-Сет".

После ухода из Театра имени Леси Украинки Ада Роговцева гастролировала с концертными программами и камерными театрами.