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    Культура

    Актера из "Твин Пикса" подозревают в жестоком избиении женщины

    (обновлено: )89
    По данным полиции, в Спокане мужчина с бейсбольной битой атаковал женщину. Когда полиция прибыла на место, актер пытался скрыться и был задержан. Сообщается, что инцидент связан с домашним насилием.
    Джереми Линдхольм
    Из открытых источников

    КИЕВ, 18 авг – РИА Новости Украина. В американском городе Спокан задержан по подозрению в покушении на убийство актер Джереми Линдхольм, сыгравший в знаменитом американском сериале "Твин Пикс" культового режиссера Дэвида Линча.

    Режиссер Девид Линч на красной дорожке в Каннах
    Канал Getty Images в Youtube
    Канны: культовый режиссер вышел на красную дорожку с героями "Твин Пикса"

    Как сообщается в пресс-релизе полиции американского города Спокан, вечером 16 августа правоохранителям сообщили о нападении. Звонивший рассказал, что мужчина с бейсбольной битой атаковал женщину. Когда полиция прибыла на место, 41-летний Линдхольм пытался скрыться вместе с орудием предполагаемого преступления и был задержан.

    Правоохранители допросили пострадавшую женщину и свидетелей произошедшего и определили, что инцидент связан с домашним насилием. Получив показания и просмотрев записи видеокамер, офицеры пришли к выводу, что жизнь женщины находилась в опасности.

    Первые два сезона культового сериала "Твин Пикс" выходили в 1990–1991 годах. Сериал представлял собой детективную драму с элементами мистики и сюрреализма. В центре сюжета было убийство школьницы-подростка Лоры Палмер в вымышленном городке Твин Пикс.

    Съемки третьего сезона из 18 серий начались осенью 2015 года и завершились в апреле 2016 года. Все серии нового сезона были сняты Дэвидом Линчем. Премьера состоялась в мае 2017 года. Фанаты "Твин Пикс" могли увидеть Линдхольма в 6-й серии третьего сезона сериала.

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