Режиссер "Твин Пикс" передумал уходить из кино

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Культовый американский режиссер Дэвид Линч заявил, что не уходит из кино.

В тоже время Линч заявил, что просто не знает о своих планах на будущее.

"Мои слова были неверно истолкованы. Я не утверждал, что уйду из кинематографа. Никто попросту не знает, что произойдет в будущем", — цитирует Vulture Линча.

Sputnik | Перейти в фотобанк Режиссер Дэвид Линч (слева) и актер Кайл Маклахлен

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дэвид Линч объявил, что после выхода на телеэкраны всех серий нового сериала "Твин Пикса" перестанет снимать кино.

Напомним, фильм "Дикие сердцем" в 1990 году принес режиссеру "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах. Линч четырежды был номинантом на "Оскар". Кроме кинематографа, режиссер также увлекается музыкой, фотопроектами с высокой модой и трансцендентальной медитацией.