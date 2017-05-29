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    Режиссер "Твин Пикс" передумал уходить из кино

    (обновлено: )24
    По словам известного американского режиссера Дэвида Линча, он не планирует уходить из кино, а просто пока не определился, что будет снимать в будущем.
    Режиссер Дэвид Линч
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    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Культовый американский режиссер Дэвид Линч заявил, что не уходит из кино.

    В тоже время Линч заявил, что просто не знает о своих планах на будущее.

    "Мои слова были неверно истолкованы. Я не утверждал, что уйду из кинематографа. Никто попросту не знает, что произойдет в будущем", — цитирует Vulture Линча.

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    Режиссер Дэвид Линч (слева) и актер Кайл Маклахлен

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дэвид Линч объявил, что после выхода на телеэкраны всех серий нового сериала "Твин Пикса" перестанет снимать кино.

    Напомним, фильм "Дикие сердцем" в 1990 году принес режиссеру "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах. Линч четырежды был номинантом на "Оскар". Кроме кинематографа, режиссер также увлекается музыкой, фотопроектами с высокой модой и трансцендентальной медитацией.

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