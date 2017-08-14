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    Культура

    На съемках продолжения "Дэдпула" погибла женщина-каскадер

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    По данным полиции, женщина погибла, выполняя трюк на мотоцикле: она потеряла контроль над машиной и вылетела из окна здания, где происходила съемка. Трагедия произошла в канадском Ванкувере.
    Кадр из фильма Дэдпул 2
    Скриншот официального трейлера

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Женщина-каскадер погибла на съемках фильма "Дэдпул 2" в канадском Ванкувере.

    По данным полиции, женщина погибла, выполняя трюк на мотоцикле.

    Том Круз травмировался на съемках шестого фильма Миссия невыполнима
    Whats Noticias / TMZ
    Том Круз травмировался на съемках шестого фильма "Миссия невыполнима"

    Агентство Рейтер сообщает, что исполнительница трюка потеряла контроль над машиной и вылетела из окна здания, где происходила съемка.

    Супергеройский фильм "Дэдпул 2" станет двенадцатой картиной из киносерии "Люди Икс".

    "Дэдпул 2" выйдет на экраны в марте 2018 года. Режиссером фильма выступил Дэвид Литч ("Джон Уик").

    Ранее канадский актер Райан Рейнольдс опубликовал на своем YouTube-канале первый промо-ролик продолжения боевика "Дэдпул". 

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