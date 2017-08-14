На съемках продолжения "Дэдпула" погибла женщина-каскадер

Скриншот официального трейлера
КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Женщина-каскадер погибла на съемках фильма "Дэдпул 2" в канадском Ванкувере.
По данным полиции, женщина погибла, выполняя трюк на мотоцикле.
Агентство Рейтер сообщает, что исполнительница трюка потеряла контроль над машиной и вылетела из окна здания, где происходила съемка.
Супергеройский фильм "Дэдпул 2" станет двенадцатой картиной из киносерии "Люди Икс".
"Дэдпул 2" выйдет на экраны в марте 2018 года. Режиссером фильма выступил Дэвид Литч ("Джон Уик").
Ранее канадский актер Райан Рейнольдс опубликовал на своем YouTube-канале первый промо-ролик продолжения боевика "Дэдпул".