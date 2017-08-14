На съемках продолжения "Дэдпула" погибла женщина-каскадер

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По данным полиции, женщина погибла, выполняя трюк на мотоцикле: она потеряла контроль над машиной и вылетела из окна здания, где происходила съемка. Трагедия произошла в канадском Ванкувере.