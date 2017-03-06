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    В сети появился первый трейлер продолжения "Дэдпула"

    (обновлено: )14
    Видеоканал Ryan Reynolds на Youtube

    Канадский актер Райан Рейнольдс опубликовал на своем YouTube-канале первый промо-ролик продолжения боевика "Дэдпул". В выложенной сцене из сиквела главный персонаж Уэйд Уилсон (Рейнольдс) пытается спасти мужчину от грабителя, но опаздывает, потому что слишком долго надевает свой супергеройский костюм.

    "Дэдпул 2" выйдет на экраны в марте 2018 года. Режиссером фильма выступил Дэвид Литч ("Джон Уик"). Актерский состав пока не раскрывается.

    Канадский актер Райан Рейнольдс опубликовал на своем YouTube-канале первый промо-ролик продолжения боевика "Дэдпул". В выложенной сцене из сиквела главный персонаж Уэйд Уилсон (Рейнольдс) пытается спасти мужчину от грабителя, но опаздывает, потому что слишком долго надевает свой супергеройский костюм.

    "Дэдпул 2" выйдет на экраны в марте 2018 года. Режиссером фильма выступил Дэвид Литч ("Джон Уик"). Актерский состав пока не раскрывается.

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