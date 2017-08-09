На фото Рианны с карнавала увидели шестой палец

instagram.com/rihannadaily
КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Поклонники Рианны обнаружили на ее недавней фотографии с карнавала на Барбадосе доказательства использования певицей фотошопа.
Так, на одном из снимков звезды, который к моменту публикации новости собрал 4,2 млн "лайков" в Instagram, обнаружился "шестой палец".
"У Рианны шесть пальцев? Хахаха", — написала пользователь Francesca Paravia.
instagram.com/badgalriri
Рианна на карнавале
Напомним, ранее сообщалось, что Рианна приняла участие в ежегодном карнавале у себя в родном городе.
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