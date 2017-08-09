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    Культура

    На фото Рианны с карнавала увидели шестой палец

    (обновлено: )33701
    Фанаты Рианны решили, что на фото певицы с карнавала, скорее всего, использован "фотошоп". Между тем, фото набрало несколько миллионов "лайков".
    Рианна
    instagram.com/rihannadaily

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Поклонники Рианны обнаружили на ее недавней фотографии с карнавала на Барбадосе доказательства использования певицей фотошопа.

    Так, на одном из снимков звезды, который к моменту публикации новости собрал 4,2 млн "лайков" в Instagram, обнаружился "шестой палец".

    "У Рианны шесть пальцев? Хахаха", — написала пользователь Francesca Paravia.

    instagram.com/badgalriri
    Рианна на карнавале

    Напомним, ранее сообщалось, что Рианна приняла участие в ежегодном карнавале у себя в родном городе.

    Смотрите также: Рианна показала свою шикарную фигуру на красочном карнавале

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