На фото Рианны с карнавала увидели шестой палец

instagram.com/rihannadaily

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Поклонники Рианны обнаружили на ее недавней фотографии с карнавала на Барбадосе доказательства использования певицей фотошопа.

Так, на одном из снимков звезды, который к моменту публикации новости собрал 4,2 млн "лайков" в Instagram, обнаружился "шестой палец".

"У Рианны шесть пальцев? Хахаха", — написала пользователь Francesca Paravia.

instagram.com/badgalriri Рианна на карнавале

Напомним, ранее сообщалось, что Рианна приняла участие в ежегодном карнавале у себя в родном городе.

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