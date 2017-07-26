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    Культура

    Рианна провела встречу с президентом Франции

    (обновлено: )135
    Встреча прошла в среду в Елисейском дворце. Рианна сообщила, что она и Эммануэль Макрон "сфокусировались на вопросе образования в глобальном смысле".
    Певица Рианна
    twitter.com/rihanna?lang=ru

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Известная певица Рианна встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудила с ним вопросы образования, передает агентство Франс Пресс.

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    По данным агентства, встреча прошла в среду в Елисейском дворце. "Мы сфокусировались на вопросе образования в глобальном смысле и мы сделаем очень большое объявление в грядущем сентябре", — заявила певица после встречи с Макроном.

    Отмечается, что встреча последовала за сообщением певицы в микроблоге Twitter в конце июня, в котором она спросила президента о готовности Франции поддерживать образовательный фонд. Ранее певица обращалась к премьер-министру Канады Джастину Трюдо, президенту Аргентины Маурисио Макри и представителю правительства Германии Штеффену Зайберту.

    Рианна основала в 2012 году фонд Clara Lionel, который занимается поддержкой инновационного образования и программ здравоохранения по всему миру.

    Ранее Рианна прокомментировала новости об ужесточении политики США по отношению к мигрантам и строительстве стены на границе с Мексикой.

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