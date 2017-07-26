Рианна провела встречу с президентом Франции

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Известная певица Рианна встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудила с ним вопросы образования, передает агентство Франс Пресс.

По данным агентства, встреча прошла в среду в Елисейском дворце. "Мы сфокусировались на вопросе образования в глобальном смысле и мы сделаем очень большое объявление в грядущем сентябре", — заявила певица после встречи с Макроном.

Отмечается, что встреча последовала за сообщением певицы в микроблоге Twitter в конце июня, в котором она спросила президента о готовности Франции поддерживать образовательный фонд. Ранее певица обращалась к премьер-министру Канады Джастину Трюдо, президенту Аргентины Маурисио Макри и представителю правительства Германии Штеффену Зайберту.

Рианна основала в 2012 году фонд Clara Lionel, который занимается поддержкой инновационного образования и программ здравоохранения по всему миру.

Ранее Рианна прокомментировала новости об ужесточении политики США по отношению к мигрантам и строительстве стены на границе с Мексикой.