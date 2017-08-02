Фреймут показала, как грудью кормит маленькую дочь

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Известная украинская телеведущая опубликовала трогательный снимок с маленькой дочерью.

Так, на фото Фреймут запечатлена с крохотной дочкой во время процесса кормления грудью.

"Мы с дочкой начали работать. Вчера был деловой обед вместе: я в любимом подольском ресторане, Дуня — под моим сердцем. Материнство не должно останавливать быть собой", — написала Фреймут в instagram.

freimutolia Ольга Фреймут

Напомним, Фреймут родила дочь Евдокию в конце июня. Ольга Фреймут и ее возлюбленный, продюсер "Нового канала" Владимир Локотко уже воспитывают сына Валерия. Также у Фреймут есть дочь Злата.