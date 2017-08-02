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    Культура

    Фреймут показала, как грудью кормит маленькую дочь

    (обновлено: )27
    Как сообщила ведущая в своем instagram, она взяла с собой дочь на деловой обед в центре Киева. По ее словам, материнство не должно останавливать быть собой.
    Ольга Фреймут
    freimutolia

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Известная украинская телеведущая опубликовала трогательный снимок с маленькой дочерью.

    Так, на фото Фреймут запечатлена с крохотной дочкой во время процесса кормления грудью.

    "Мы с дочкой начали работать. Вчера был деловой обед вместе: я в любимом подольском ресторане, Дуня — под моим сердцем. Материнство не должно останавливать быть собой", — написала Фреймут в instagram.

    freimutolia
    Ольга Фреймут

    Напомним, Фреймут родила дочь Евдокию в конце июня. Ольга Фреймут и ее возлюбленный, продюсер "Нового канала" Владимир Локотко уже воспитывают сына Валерия. Также у Фреймут есть дочь Злата.

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