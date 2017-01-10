Госкино запретило к показу российский сериал с участием Фреймут

Скриншот с тизера сериала "Отель"

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Государственное агентство Украины по вопросам кино аннулировало прокатное удостоверение российского телесериала "Отель" ("Отель "Элеон"), сообщила пресс-служба агентства во вторник.

В 2015 году в Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов и трансляцию песен, "пропагандирующих" силовые структуры России. Вице-премьер по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко заявлял, что запрет касается всех "милитаристских" фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.

Смотрите также — "Золотой глобус" 2017: победители премии

"Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования телесериала "Отель", — говорится в сообщении а странице в Facebook.

Отметим, в одном из эпизодов сериала снялась популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут.

Ранее глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко сообщил, что с 2014 года уже запретила к показу 579 российских сериалов и фильмов.