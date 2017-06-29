наверх
29.06.201713:20
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Известная украинская телеведущая стала многодетной мамой

    (обновлено: )341
    О пополнении в семьей сообщила сама Ольга Фреймут. Известная телеведущая родила дочь Евдокию 28 июня, в День Конституции.
    Ольга Фреймут
    Ольга Фреймут, instagram

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут накануне родила третьего ребенка — девочку.

    Радостной новость Фреймут поделилась на своей странице в instagram.

    Ольга Фреймут, instagram
    Новорожденная дочь Ольги Фреймут

    Телеведущая сообщила, что новорожденная получила имя Евдокия.

    Ольга Фреймут и ее возлюбленный, продюсер "Нового канала" Владимир Локотко уже воспитывают сына Валерия. Также у Фреймут есть дочь Злата.

    Ранее сообщалось, что известная американская певица Бейонсе родила двойню.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Обстрелы в Донецкой области. Архивное фото
    Взрыв авто с сотрудниками СБУ в Донбассе
    Погибший офицер разведки Министерства обороны Украины Максим Шаповал
    Подрыв авто полковника ГУР Минобороны в Киеве
    Игорь Гужва вышел на свободу под залог
    Дело Гужвы. Арест