Известная украинская телеведущая стала многодетной мамой

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут накануне родила третьего ребенка — девочку.

Радостной новость Фреймут поделилась на своей странице в instagram.

Ольга Фреймут, instagram Новорожденная дочь Ольги Фреймут

Телеведущая сообщила, что новорожденная получила имя Евдокия.

Ольга Фреймут и ее возлюбленный, продюсер "Нового канала" Владимир Локотко уже воспитывают сына Валерия. Также у Фреймут есть дочь Злата.

Ранее сообщалось, что известная американская певица Бейонсе родила двойню.