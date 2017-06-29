Известная украинская телеведущая стала многодетной мамой

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут накануне родила третьего ребенка — девочку.
Радостной новость Фреймут поделилась на своей странице в instagram.
Новорожденная дочь Ольги Фреймут
Телеведущая сообщила, что новорожденная получила имя Евдокия.
Ольга Фреймут и ее возлюбленный, продюсер "Нового канала" Владимир Локотко уже воспитывают сына Валерия. Также у Фреймут есть дочь Злата.
Ранее сообщалось, что известная американская певица Бейонсе родила двойню.