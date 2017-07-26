Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина Славянска

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Российского артиста и депутата Государственной думы Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянск Донецкой области, которое он носил с 1999 года.

Такое решение было принято во время сессии городского совета в среду, сообщают "Новости Донбасса".

Мэр Славянска Вадим Лях отказался комментировать ход голосования. В пояснительной записке отмечается, что инициатива лишить Кобзона звания почетного гражданина поступила от местных общественных организаций.

novosti.dn.ua Объяснительная записка по Кобзону

Как заявляют в городском совете Славянска, решение лишить Кобзона звания члены комиссии приняли единогласно.

Ранее народный артист СССР и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон назвал мракобесием действия украинских властей, которые запрещают российским артистам посещать Киев, и делают это, по его мнению, по указаниям из США.