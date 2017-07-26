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    Культура

    Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина Славянска

    (обновлено: )7011
    В пояснительной записке отмечается, что инициатива лишить российского артиста и депутата Государственной думы Иосифа Кобзона звания почетного гражданина поступила от местных общественных организаций.
    И. Кобзон выступил с концертом в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Российского артиста и депутата Государственной думы Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянск Донецкой области, которое он носил с 1999 года.

    Такое решение было принято во время сессии городского совета в среду, сообщают "Новости Донбасса".

    Мэр Славянска Вадим Лях отказался комментировать ход голосования. В пояснительной записке отмечается, что инициатива лишить Кобзона звания почетного гражданина поступила от местных общественных организаций.

    novosti.dn.ua
    Объяснительная записка по Кобзону

    Как заявляют в городском совете Славянска, решение лишить Кобзона звания члены комиссии приняли единогласно.

    Ранее народный артист СССР и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон назвал мракобесием действия украинских властей, которые запрещают российским артистам посещать Киев, и делают это, по его мнению, по указаниям из США.

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