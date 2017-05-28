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    Кобзон выступил в Луганске в честь Дня пограничника

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    Народный артист Российской Федерации Иосиф Кобзон подчеркнул, что не боится санкций против себя и будет продолжать приезжать в Луганск и Донецк и дальше.
    Депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ЛУГАНСК, 28 мая — РИА Новости. Народный артист Российской Федерации Иосиф Кобзон дал концерт в Луганске. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Концерт посвящен Дню пограничника.

    На концерте в Москве Кобзон посвятил песню Мотороле. Видео
    Канал Alexandr Kazakov на Youtube
    На концерте в Москве Кобзон посвятил песню Мотороле

    "Я всегда на сцену выхожу с чувством волнения и ответственности. И, конечно же, особое чувство я испытываю, когда приезжаю в Донбасс", — сказал Кобзон после концерта журналистам.

    Артист уточнил, что не подбирает здесь особый репертуар. "То, что я пою в России, то я пою и в Донбассе, может, чуть-чуть добавляю тематику военно-освободительную", — сообщил Кобзон.

    Народный артист подчеркнул, что не боится санкций против себя и будет продолжать приезжать в Луганск и Донецк и дальше.

    "Я удивлен моим коллегам, которые, испугавшись санкций, не хотят приезжать сюда. Им Майами ближе, чем Донбасс. Я же считаю, что долг, особенно если это моя родина, я родился на этой земле, быть с теми людьми, которые находятся в сложных, экстремальных ситуациях. Я думаю, что я могу сделать и как могу выступить, чтобы поблагодарить этих мужественных людей", — заявил Кобзон.

    По окончании концерта представители министерства госбезопасности ЛНР вручили артисту в честь праздника знак руководителя службы пограничной охраны "За особые заслуги".

    Ранее народный артист СССР и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон назвал мракобесием действия украинских властей, которые запрещают российским артистам посещать Киев, и делают это, по его мнению, по указаниям из США.

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