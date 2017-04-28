Кобзон увидел "американский след" в запрете артистам посещать Украину

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Народный артист СССР и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон назвал мракобесием действия украинских властей, которые запрещают российским артистам посещать Киев, и делают это, по его мнению, по указаниям из США.

"Это мракобесье новой администрации Украины. Всем известно, что это марионеточное руководство, что они выполняют функции, которые задают американцы. Потому удивления это не вызывает, а возмущение, которое возникает, к сожалению, не влияет на них", — сказал Кобзон РИА Новости.

Он также отметил, что если внимательно почитать список артистов и деятелей культуры, а также политиков, которым запрещен въезд в Украину, то можно сделать вывод, что запретом Киев "лишил людей возможности общения".

"Я не думаю, что это пойдет ей (Украине — Ред.) на пользу. Мы не запрещаем в России ни Шевченко, ни Ивана Франко, ни культуру украинскую. А они это делают злобно, русофобствуя. Поэтому я считаю, ни в коем случае нельзя давать возможность русофобам ерничать по поводу России", — заявил артист.

Ранее въезд в Украину запретили российской певице украинского происхождения Лолите Милявской. Она опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, в котором сообщила, что ее в 4 утра сняли с поезда в Конотопе, так как ей запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма в 2015 году.

Госпогранслужба Украины также запретила въезд в страну сроком на три года Юлии Самойловой, участнице от РФ на конкурсе Евровидение, из-за ее выступления в Крыму. До этого въезд запретили также российской певице Кристине Си, артистке Елене Воробей, российскому актеру Максиму Самарскому, российскому рэперу L'One и российскому певцу Шуре (Александру Медведеву).

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.