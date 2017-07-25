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    Культура

    Скандальный канадский поп-певец отменил мировое турне

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    В рамках тура Purpose, который длился последние 18 месяцев, Джастин Бибер планировал вступить в США и Канаде. Всем купившим билеты на шоу Бибера возместят их стоимость.
    Джастин Бибер. Архивное фото
    RIA News Михаил Листопадов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Концерты мирового турне Purpose скандального канадского певца Джастина Бибера отменены, сообщается на официальном сайте суперзвезды.

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    Причиной отмены турне, в котором Бибер находился последние 18 месяцев, стали "непредвиденные обстоятельства". Более подробные причины отмены не приводятся.

    В рамках турне Бибер планировал вступить в США и Канаде.

    Сообщается, что всем купившим билеты на шоу Бибера возместят их стоимость.

    Ранее стало известно, что власти Китая запретили Биберу выступать с концертами в стране из-за "недостойного поведения".

    Джастин Бибер получил известность после появления роликов на YouTube, в которых он исполнял песни собственного сочинения в стиле R'n'B. К настоящему времени артист записал три альбома, которые разошлись общим тиражом 15 миллионов экземпляров. Исполнитель регулярно становится фигурантом скандальных историй.

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