За плохое поведение: Биберу закрыли въезд в Китай

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Канадскому поп-певцу Джастину Биберу запретили посещать Китай. Власти КНР посчитали поведение артиста неприемлемым, пишет The Guardian.

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Министерство культуры страны заявило, что решение закрыть въезд в страну принято из-за правонарушений, регулярно совершаемых исполнителем. "Джастин Бибер — одаренный певец, но при этом весьма неоднозначный и молодой зарубежный исполнитель. Насколько нам известно, он известен плохим поведением как в общественной жизни, так и во время гастролей в Китае, что вызывает недовольство публики", — указали в ведомстве.

В министерстве выразили надежду на то, что 23-летний Бибер "способен исправить свое поведение, когда повзрослеет".

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