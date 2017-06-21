Основатель группы "Агата Кристи" скучает по украинскому зрителю

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, которому СБУ запретило въезд в Украину, скучает по местному зрителю, а также планирует выступить в Донбассе на Дне шахтера.

В среду СМИ сообщили, что Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну сроком на пять лет российскому музыканту, основателю группы "Агата Кристи" Вадиму Самойлову.

"Не знаю, почему эта новость вдруг появилась, дело в том, что я давно занесен во все списки, я туда попал в 2015 году, так как часто выступаю с концертами в Донецке и Луганске, у меня есть определенная позиция, я критикую киевскую власть, я знаю, что многие украинцы думают по-другому, не все ее поддерживают", — сказал РИА Новости Самойлов.

Он отметил, что любит украинского зрителя и скучает по нему.

"Последний раз я был в Донбассе 9 мая, планирую поехать туда в августе на День шахтера. На своих концертах в Донецке и Луганске я всегда передаю привет братскому украинскому народу, и это находит горячую поддержку у зрителей", — добавил музыкант.

Культовая советская рок-группа "Агата Кристи" была основана в Свердловске в 1985 году Вадимом Самойловым, Александром Козловым и Петром Мамаем. В 1988 году к группе примкнул брат Вадима Самойлова Глеб. В 2009 году группа записала последний альбом "Эпилог", после чего распалась.

Ранее сообщалось, что российские музыканты Юлия Чичерина и Вадим Самойлов (экс-"Агата Кристи") получили из рук представителя ЛНР Игоря Плотницкого "ордена за заслуги".