Запретом сайтов власти только сделали им рекламу – эксперт

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РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Еще 20 сайтов могут запретить для просмотра в Украине. Список составила рабочая группа при Министерстве информационной политики. В перечень попали ресурсы, которые, по мнению Мининформполитики, угрожают безопасности Украины.

По словам чиновников, они содержат контент, который способствует разжиганию межэтнической и межнациональной вражды, призывает к нарушению территориальной целостности страны или же содержит коммунистическую пропаганду, что запрещено законом.

Популярность у этих сайтов разная. Их месячная посещаемость колеблется от 3,5 тысяч до более чем 24 миллионов заходов на ресурс. Перечень вредоносных ресурсов уже одобрил экспертный совет при Министерстве информационной политики и список передали в Службу безопасности Украины.

Санкции в информпространстве в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт института массовой информации Роман Кабачий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яким має бути подальший механізм заборони цих сайтів?

– Це має бути РНБО. Цей список, це те, що Мінінформполітики готувало. Насправді, перед тим як були заборонені "ВКонтакте" і "Одноклассники". З заяви Мінінформполітики було видно, що вони самі дуже здивовані тим, що цей список було проігноровано. Але тепер вони вирішили показати, що не дарма вочевидь їдять хліб, тому подали його знову.

Ці сайти не перший рік працюють, а вирішили заборонити саме зараз. Чому з таким запізненням?

– Вони досить довго функціонують, в принципі, деякі з них існували ще до початку конфлікту, але їхній вплив, попри те що нам здається, що на Україну немає якогось великого відбиття, то таки існує.

Ми в інституті масової інформації намагалися трошки промоніторити, чим дихали сайти в січні цього року, і виявили, що деякі з них мають по 200 тисяч заходів на день. І я не думаю, що це лише країни СНД, тому що контент там в багатьох сайтах присвячений тому, що робить українська влада, що відбувається в Україні, десь на 80%. При тому, що вони повністю комплементарні щодо того, що відбувається на непідконтрольних територіях. І через соцмережі ця інформація в такому пропагандистському дусі попадала до адресатів в Україні.

Я сам маю знайомих, молодь, яка не дуже медіа-освічена, показувала мені що пишуть. Вони взагалі не розуміють, звідки це, як це заходить, хто за цим стоїть і так далі.

Наскільки ефективною буде ця заборона?

– Деяким сайтам взагалі зробили рекламу цим списком, багато хто навіть не знав про їхнє існування на загал. Деякі мої знайомі взагалі заговорили, що "смотрю и ненавижу". Тобто раді були почитати, як там в кривому дзеркалі показується, що у нас відбувається.

Але на загал, для того щоб зайти, на це треба якісь зусилля, вочевидь, і простий Google нам не викине те, що показує novorosia.info, або щось з такого. Тому якийсь сенс в цьому буде.

На неконтрольованих територіях, на сході України, там інтернет-канали використовуються з РФ чи з України?

– Ні, не з України. Там вочевидь будуть їх читати, як і читали.

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Як взагалі проходить пошук таких сайтів? Хто цим займається?

– Мені здається, в цьому списку основний ключ є тих сайтів, які займалися передусім антиукраїнською спрямованістю і не тільки. Деякі з них мають, скажімо так, взагалі «руськомірськоє» бачення, багато того, як Росія чого гарного робить. Це я говорю про той контент, який ми бачили в січні, в Сирії, як прекрасно що вибрали Дональда Трампа. Тобто на загал створюється такий ореол РФ як миротворця.

Тому мені здається, що від контенту дуже одразу видно, наскільки об'єктивним, дивишся на новину, чи в ній порушені стандарти, чи в ній саме пропаганда. Це досить яскраво видно.

Чи можуть потім до цього списку просто включити вже українські ресурси, які просто критикують представників діючої влади?

– Завжди є така внутрішня загроза розкручування маховика. Не виключаю того, що будуть такі спроби.

Можна якось контролювати, де є зловживання з боку Мінінформполітики, а де реальна боротьба за нацбезпеку?

– Мені здається, що не тільки Мінінформполітики цим займається. З іншого боку, коли деякі звучать заклики: давайте будемо карати ЗМІ за маніпуляції, це взагалі практично нереально. Тобто є матеріали, які зроблені повністю, на перший погляд, об'єктивно, але вони маніпулятивні.

І тут вихід в тому, щоб просто займатися медіа-просвітництвом. Далі СБУ перевірить і вочевидь подасть на РНБО. Це може зайняти приблизно два тижні чи місяць.

Ранее политолог Кирилл Молчанов в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что решение СНБО о наложении санкций на некоторые российские сайты не могло стать ключевым поводом для ухода в отставку министра информполитики.

Также комментируя нашумевший запрет российских соцсетей и IT-компаний, политолог Николай Давидюк в эфире "ГС" заявил, что не каждый президент способен на такой поступок.