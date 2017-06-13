Солист "Любэ" Расторгуев не смог выступить из-за проблем со здоровьем

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Солист российской группы "Любэ" Николай Расторгуев не смог выступить на концерте в Туле в честь Дня России, группа отыграла без него, сообщила РИА Новости представитель областной администрации.

Концерт группы "Любэ" был назначен на вечер понедельника.

"Мне известно то же самое, что и жителям Тулы, пришедшим на концерт… Перед концертом объявили, что Николай Расторгуев не может выступить по состоянию здоровья", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что не знает, стало ли музыканту плохо в Туле еще до приезда в город оружейников.

В социальных сетях жители Тулы, пришедшие на концерт, выражают сожаление по поводу случившегося и отмечают, что многие, узнав, что Расторгуева не будет, ушли с концерта. На сцене с группой спели также тульские музыканты, отмечают очевидцы.