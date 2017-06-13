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    Культура

    Солист "Любэ" Расторгуев не смог выступить из-за проблем со здоровьем

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    Концерт группы "Любэ" в Туле в честь Дня России был назначен на вечер понедельника. Перед концертом объявили, что Николай Расторгуев не может выступить по состоянию здоровья.
    Певец Николай Расторгуев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Солист российской группы "Любэ" Николай Расторгуев не смог выступить на концерте в Туле в честь Дня России, группа отыграла без него, сообщила РИА Новости представитель областной администрации.

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    Концерт группы "Любэ" был назначен на вечер понедельника.

    "Мне известно то же самое, что и жителям Тулы, пришедшим на концерт… Перед концертом объявили, что Николай Расторгуев не может выступить по состоянию здоровья", — сказала собеседница агентства.

    Она отметила, что не знает, стало ли музыканту плохо в Туле еще до приезда в город оружейников.

    В социальных сетях жители Тулы, пришедшие на концерт, выражают сожаление по поводу случившегося и отмечают, что многие, узнав, что Расторгуева не будет, ушли с концерта. На сцене с группой спели также тульские музыканты, отмечают очевидцы.

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