Amnesty International призывает освободить участников мирной акции в Москве

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Amnesty International призывает власти России освободить мирных участников акции 12 июня в Москве, задержанных правоохранительными органами, сообщает пресс-служба российского представительства правозащитной организации.

"Мы призываем власти России немедленно освободить всех мирных протестующих и полностью соблюдать право на мирные собрания", – цитирует пресс-служба организации заявление заместителя директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Дениса Кривошеева.

При этом ответственный секретарь президентского Совета по правам человека (СПЧ) Яна Лантратова ранее сообщала РИА Новости, что участники несанкционированной акции на Тверской улице "выбрали провокационный путь": проигнорировали ранее согласованное место проведения митинга и спровоцировали давку на Тверской. Она также отмечала, что митингующие вели себя агрессивно, и полиция "должна была оградить празднующих от тех, кто откровенно устраивал провокации, пытаясь сорвать праздник".

В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. При этом оппозиционер Алексей Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия. По данным МВД, в несогласованной публичной акции на Тверской улице в Москве приняли участие порядка 4,5 тысячи человек, 150 человек были задержаны.