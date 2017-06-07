Джордж Клуни стал отцом близнецов

ALBERTO PIZZOLI / AFP

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Знаменитый американский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль стали родителями близнецов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс ссылкой на заявление пары.

Смотрите также — Развод Джоли и Питта: комментарий Джорджа Клуни

Новорожденных назвали Элла и Александр. Как сообщается, они чувствуют себя "счастливыми, здоровыми" и их дела "в порядке". Для 56-летнего Клуни и его 39-летней супруги это первый родительский опыт.

Смотрите также: Фитнес-тренер взорвала сеть аппетитными формами и откровенными фото

В 2013 году Джордж Клуни женился вторым браком на британском адвокате ливанского происхождения Амаль Аламуддин. В 2015 году Амаль Клуни заняла второе место в рейтинге самых влиятельных женщин арабского мира по версии Arabian Business Magazine.