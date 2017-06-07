наверх
07.06.201705:41
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Джордж Клуни стал отцом близнецов

    (обновлено: )2110
    Новорожденных назвали Элла и Александр. Для 56-летнего Дроджа Клуни и его 39-летней супруги Амаль это первый родительский опыт.
    Джордж и Амаль Клуни
    ALBERTO PIZZOLI / AFP

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Знаменитый американский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль стали родителями близнецов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс ссылкой на заявление пары.

    Смотрите также — Развод Джоли и Питта: комментарий Джорджа Клуни

    Новорожденных назвали Элла и Александр. Как сообщается, они чувствуют себя "счастливыми, здоровыми" и их дела "в порядке". Для 56-летнего Клуни и его 39-летней супруги это первый родительский опыт.

    Смотрите также: Фитнес-тренер взорвала сеть аппетитными формами и откровенными фото

    В 2013 году Джордж Клуни женился вторым браком на британском адвокате ливанского происхождения Амаль Аламуддин. В 2015 году Амаль Клуни заняла второе место в рейтинге самых влиятельных женщин арабского мира по версии Arabian Business Magazine.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
    Сирия: США нанесли второй удар
    Игорь Прокопив
    Стокгольмский арбитраж по газовому спору Украины и РФ
    Стрельба в Ужгороде
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Катар
    Дипломатическая блокада Катара