Синди Кроуфорд рассекретила пол близнецов Джорджа и Амаль Клуни

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. 51-летняя супермодель Синди Кроуфорд опубликовала на своей странице в Instagram многозначительное фото с двумя детскими боди.
На одном из них розовый цвет, а на другом — голубой.
"Эй, @RandeGerber, у меня есть прекрасный подарок для детей Клуни", — подписала модель фото, обращаясь к своему мужу Рэнди Герберу.
Отметим, что на детской одежде, которую Кроуфорд планирует подарить детям Клуни, вышиты логотип и название бренда текилы Casa Migos, которым владеют Клуни и Гербер.
Джордж и Амаль Клуни
Супружеские пары Клуни и Синди Кроуфорд с Ренди Гербером — давние и очень близкие друзья.