Синди Кроуфорд рассекретила пол близнецов Джорджа и Амаль Клуни

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. 51-летняя супермодель Синди Кроуфорд опубликовала на своей странице в Instagram многозначительное фото с двумя детскими боди.

На одном из них розовый цвет, а на другом — голубой.

"Эй, @RandeGerber, у меня есть прекрасный подарок для детей Клуни", — подписала модель фото, обращаясь к своему мужу Рэнди Герберу.

Отметим, что на детской одежде, которую Кроуфорд планирует подарить детям Клуни, вышиты логотип и название бренда текилы Casa Migos, которым владеют Клуни и Гербер.

Амаль Клуни, instagram Джордж и Амаль Клуни

Супружеские пары Клуни и Синди Кроуфорд с Ренди Гербером — давние и очень близкие друзья.