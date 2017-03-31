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    Культура

    Синди Кроуфорд рассекретила пол близнецов Джорджа и Амаль Клуни

    (обновлено: )6810
    Американская супермодель Синди Кроуфорд выложила в своем Instagram фотографию, которой намекнула, что у Джорджа и Амаль Клуни родятся мальчик и девочка.
    Супермодель Синди Кроуфорд с подарком для детей Джоджа и Амаль Клуни
    Синди Кроуфорд, instagram

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. 51-летняя супермодель Синди Кроуфорд опубликовала на своей странице в Instagram многозначительное фото с двумя детскими боди.

    На одном из них розовый цвет, а на другом — голубой.

    "Эй, @RandeGerber, у меня есть прекрасный подарок для детей Клуни", — подписала модель фото, обращаясь к своему мужу Рэнди Герберу.

    Отметим, что на детской одежде, которую Кроуфорд планирует подарить детям Клуни, вышиты логотип и название бренда текилы Casa Migos, которым владеют Клуни и Гербер. 

    Амаль Клуни, instagram
    Джордж и Амаль Клуни

    Супружеские пары Клуни и Синди Кроуфорд с Ренди Гербером — давние и очень близкие друзья.

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