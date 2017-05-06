Ален Делон заявил о завершении карьеры после съемок в фильме "о любви"

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Знаменитый французский актер Ален Делон заявил, что осенью снимется в своем последнем фильме, который расскажет об истории любви, после чего окончательно завершит карьеру, сообщает в субботу газета Parisien.

Легендарный киноактер, которому исполнился 81 год, не снимался в кино с 2008 года.

"Это будет мой самый последний фильм, я как боксер, который не хочет проводить лишний бой, не буду сниматься в лишнем фильме", — заявил он.

По словам Делона, он хотел бы сняться вместе с актрисой Софи Марсо, но у нее будет другой проект, поэтому на съемочной площадке в последней картине его партнером станет Жюльет Бинош.

"Жюльет — прекрасная актриса, она мне очень нравится", — признался Делон, добавив, что фильм будет посвящен истории любви мужчины "его возраста и 50-летней женщины".

Режиссером фильма станет Патрис Леконт.

Накануне стало известно, что американский кинорежиссер Дэвид Линч заявил о завершении карьеры.