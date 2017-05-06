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    Ален Делон заявил о завершении карьеры после съемок в фильме "о любви"

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    Легендарный киноактер, которому исполнился 81 год, не снимался в кино с 2008 года. В фильме, которым он хочет завершить кинокарьеру, Ален Делон снимется с актрисой Жюльет Бинош.
    Французский актер, режиссер, продюсер Ален Делон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Знаменитый французский актер Ален Делон заявил, что осенью снимется в своем последнем фильме, который расскажет об истории любви, после чего окончательно завершит карьеру, сообщает в субботу газета Parisien.

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    Фото из открытых источников
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    Легендарный киноактер, которому исполнился 81 год, не снимался в кино с 2008 года.

    "Это будет мой самый последний фильм, я как боксер, который не хочет проводить лишний бой, не буду сниматься в лишнем фильме", — заявил он.

    По словам Делона, он хотел бы сняться вместе с актрисой Софи Марсо, но у нее будет другой проект, поэтому на съемочной площадке в последней картине его партнером станет Жюльет Бинош.

    "Жюльет — прекрасная актриса, она мне очень нравится", — признался Делон, добавив, что фильм будет посвящен истории любви мужчины "его возраста и 50-летней женщины".

    Режиссером фильма станет Патрис Леконт.

    Накануне стало известно, что американский кинорежиссер Дэвид Линч заявил о завершении карьеры.

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