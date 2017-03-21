наверх
21.03.201715:43
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91+ 0.02
  • USD26.89- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Антонио Бандерас прокомментировал данные СМИ о его сердечном приступе

    (обновлено: )4910
    Антонио Бандерас опроверг на своей странице в соцсети информацию СМИ о том, что у него был сердечный приступ. Также он выложил видео своих занятий скалолазанием.
    Антонио Бандерас
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Актер Антонио Бандерас опроверг данные СМИ о том, что он перенес сердечный приступ и был госпитализирован в одну из клиник в Швейцарии.

    Бандерас представил в Москве свой фотопроект Women in Gold. Видео
    Видеоканал RT на русском на Youtube
    "Женщины в золоте": фотовыставка Антонио Бандераса в Москве

    В последние дни о серьезных проблемах со здоровьем звезды фильмов "Отчаянный" и "Маска Зорро" сообщали многочисленные издания.

    "Похоже, что приступ был у некоторых СМИ", — написал Бандерас в Facebook, где также выложен видеоролик, на котором он занимается скалолазанием.

    "Утро, скалолазание… целую вас из Швейцарии", — добавил 56-летний актер.

    Представляющая интересы актера компания Media Art Management в свою очередь заявила, что актер проходил в клинике медицинское обследование и "чувствует себя превосходно".

    Испанский актер, режиссер и продюсер Антонио Бандерас сыграл роли в известных кинолентах "Интервью с вампиром" (1994) и "Четыре комнаты" (1995). Еще большую известность актеру принесла главная роль в боевике Роберта Родригеса "Отчаянный" (1995). Также фильмография актера включает в себя картины "Маска Зорро", "Легенда Зорро" и три части "Детей шпионов". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Поврежденный памятник Щорсу с высоты птичьего полета
    На металлолом. Украина против советских памятников
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Герман Греф
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ