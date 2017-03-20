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    У Антонио Бандераса случился сердечный приступ - СМИ

    (обновлено: )68
    Актер был доставлен в клинику Швейцарии. Бандерас прибыл в Швейцарию чуть больше недели назад. Судя по снимкам, которые от размещал в соцсетях, актер прекрасно проводил время и наслаждался отдыхом.
    Антонио Бандерас
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Острая боль в груди настигла 56-летнего актера Антонио Бандераса, когда он отдыхал со своей 37-летней подругой Николь в Швейцарии, сообщило интернет-издание radaronline.com.

    Актер был доставлен в местную клинику. Антонио прибыл в Швейцарию чуть больше недели назад.

    Судя по снимкам, которые от размещал в соцсетях, Бандерас прекрасно проводил время и наслаждался отдыхом.

    Beautiful day in #Lausanne #Switzerland 🇨🇭 😎 Besos #NicoleKimpel #happymonday #sun #sunny #suiza @nickykim2807

    Публикация от Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) Мар 13 2017 в 6:01 PDT

     

    Это уже второй сердечный приступ, приключившийся с актером в этом году. Испанец Антонио Бандерас был госпитализирован в больницу в английском графстве Суррей после тренировки с жалобами на сильные боли в груди.

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