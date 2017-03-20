У Антонио Бандераса случился сердечный приступ - СМИ

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Острая боль в груди настигла 56-летнего актера Антонио Бандераса, когда он отдыхал со своей 37-летней подругой Николь в Швейцарии, сообщило интернет-издание radaronline.com.

Актер был доставлен в местную клинику. Антонио прибыл в Швейцарию чуть больше недели назад.

Судя по снимкам, которые от размещал в соцсетях, Бандерас прекрасно проводил время и наслаждался отдыхом.

Это уже второй сердечный приступ, приключившийся с актером в этом году. Испанец Антонио Бандерас был госпитализирован в больницу в английском графстве Суррей после тренировки с жалобами на сильные боли в груди.