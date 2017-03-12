Оперный певец Зураб Соткилава отмечает в воскресенье 80-летие

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Оперный певец, лирико-драматический тенор, солист Большого театра России, Народный артист СССР и Грузинской ССР Зураб Лаврентьевич Соткилава родился 12 марта 1937 года в Сухуме (Абхазия). Его отец, Лаврентий Соткилава, был историком, мать, Ксения Карчава, работала врачом.

С детства Зураб увлекался футболом. В 16 лет он вошел в состав команды юниоров сборной Грузии, затем стал ее капитаном. В 1956 году команда одержала победу во Всесоюзных соревнованиях, и Соткилаву приняли в основной состав тбилисского "Динамо".

Вокалом Зураб начал заниматься в юношеском возрасте с профессором тбилисской консерватории Николаем Бокучава. Занятия проходили в промежутке между футбольными тренировками и играми. После травмы, полученной в 1959 году, Соткилава не мог уже продолжать играть в футбол и решил посвятить себя оперному пению.

В 1960 году, после окончания горного факультета Грузинского политехнического института (ныне Грузинский технический университет), он был принят в Тбилисскую государственную консерваторию имени В. Сараджишвили. Сначала его голос определили как баритон, но, учась на третьем курсе, Соткилава попал в класс Давида Андгуладзе, который открыл у студента лирико-драматический тенор, что обусловило дальнейшие достижения молодого певца.

В 1965 году Зураб Соткилава окончил Тбилисскую консерваторию, в 1972 году – аспирантуру при Тбилисской консерватории.

После окончания консерватории он был принят в Тбилисский театр оперы и балета имени З. Палиашвили. Здесь Соткилава успешно дебютировал, исполняя ведущие партии в различных операх, среди которых "Тоска" и "Богема" Джакомо Пуччини, "Риголетто" Джузеппе Верди, национальные оперы "Абесалом и Этери" Захария Палиашвили, "Миндия" Отара Тактакишвили и другие.

В 1966-1968 годах Зураб Соткилава стажировался в театре "Ла Скала" под руководством Дженнаро Барра и Энрико Пьяцца, где подготовил партии герцога в опере "Риголетто" Джузеппе Верди, Хозе в "Кармен" Жоржа Бизе, Турриду в "Сельской чести" Пьетро Масканьи. После этого в Италии его стали называть одним из лучших интерпретаторов итальянской оперной классики.

В 1973 году Соткилава дебютировал в Большом театре в партии Хозе в опере "Кармен".

В 1974 году певец был приглашен в оперную труппу Большого театра.

В Большом в разные годы он исполнял партии Манрико в опере "Трубадур", Радамеса в "Аиде", Ричарда в "Бале-маскараде", Измаила в "Набукко" и Отелло в одноименной опере Джузеппе Верди, Марио Каварадосси в "Тоске" Джакомо Пуччини, Туридду в "Сельской чести" Пьетро Масканьи. В репертуаре певца российские оперы "Иоланта" Петра Чайковского, "Садко" Николая Римского-Корсакова, "Борис Годунов" и "Хованщина" Модеста Мусоргского. Зураб Соткилава был первым исполнителем партий барона Каллоандро в "Прекрасной мельничихе" Джованни Паизиелло и Арзакана в "Похищении луны" Отара Тактакишвили.

В 1995 году певец участвовал в премьере первой в истории Большого театра постановки оперы "Хованщина" в редакции Дмитрия Шостаковича, исполнив партию Голицына. Также исполнил эту партию в постановке "Хованщины" в Большом театре в 2002 году.

Соткилава неоднократно выступал на сценах лучших оперных театров мира – Ла Скала, Лондонской королевской оперы, Баварской Штатс-оперы, Дрезденской оперы, Норвежской оперы, Болонского театра Коммунале, оперных театров Лисео в Барселоне и Ля Фениче в Венеции. В 1970-1990 годах тенор совершал большие концертные турне по городам Европы, Великобритании, США и Японии.

В последние годы сольные выступления певца проходят в концертных залах Москвы и Санкт-Петербурга, городах России и ближнего зарубежья. В репертуаре концертов не только оперные арии, но и романсы Чайковского, Рахманинова, циклы немецких композиторов Штрауса и Вольфа, грузинские и русские народные песни, итальянские и испанские песни.

Зураб Соткилава ведет преподавательскую деятельность. В 1976-1988 годах он работал в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского на кафедре сольного пения, с 1987 года — профессор кафедры. С 2002 года Соткилава возобновил преподавательскую деятельность в консерватории. Среди учеников мастера – Владимир Богачев, Владимир Редькин, Александр Федин и многие другие.

Зураб Соткилава удостоен многих премий и наград. В 1973 году певец был удостоен звания Народный артист Грузинской ССР, в 1983 году ему было присвоено звание Народный артист СССР.

В 1968 году Зурабу Соткилаве была присуждена первая премия и приз "Золотой Орфей" на IX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Софии. В 1970 году он получил II премию и серебряную медаль на IV Международном конкурсе имени П.И. Чайковского в Москве, Гран-при и первую премию Международного конкурса вокалистов имени Франсиско Виньяса в Барселоне.

За трактовку произведений Верди Болонская музыкальная академия избрала Зураба Соткилаву своим почетным членом.

В 1983 году он стал лауреатом Государственной премии Грузинской ССР имени З. Палиашвили, в 1998 году получил Государственную премию Республики Грузия имени Ш. Руставели.

Соткилава является лауреатом Национальной российской премии "Овация" в области музыкального искусства за 2007 год в номинации "Классическая музыка".

Награжден орденами Знак почета (1971), Трудового Красного знамени (1976). Певец удостоен орденов России – "За заслуги перед Отечеством" IV (2001), III (2007) и II (2017) степеней, а также двух грузинских орденов Чести (1997, 2007).

В 2012 году за большие заслуги в развитии музыкального искусства он был награжден Почетной грамотой президента РФ.

Зураб Соткилава женат. У тенора две дочери – Теа (1967 года рождения) и Кетино (1971 года рождения).