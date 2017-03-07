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    Умер актер, который первым в РФ сыграл Иисуса в рок-опере Уэббера

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    Олег Казанчеев первым в России исполнил роль Иисуса в рок-опере Эндрю Ллойда Уэббера "Иисус Христос — суперзвезда". Актер умер на 61-м году жизни. Казанчеевым была создана галерея мощных сценических образов.
    Российский актер Олег Казанчеев
    facebook.com/TeatrMossoveta

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Российский актер Олег Казанчеев умер на 61-м году жизни, сообщается на странице Театра имени Моссовета в Facebook.

    "Олегом Казанчеевым была создана галерея мощных сценических образов, память о которых жива и будет продолжать жить в сердцах зрителей. Соболезнуем родным и близким. Скорбим", — говорится в сообщении. 

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    Казанчеев первым в России исполнил роль Иисуса в рок-опере Эндрю Ллойда Уэббера "Иисус Христос — суперзвезда". Спектакль был поставлен на сцене Театра имени Моссовета в 1990 году.

    Казанчеев в 1978 году окончил Щукинское театральное училище (руководитель курса Альберт Григорьевич Буров). Был актёром Театра на Таганке с 1978 по 1998 год. Играл в спектаклях "Борис Годунов" (Гришка Отрепьев), "Пять рассказов Бабеля", "Мастер и Маргарита" (Азазелло). В театре МГУ МОСТ играл в спектакле "Уроки любви" (Казанова).

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