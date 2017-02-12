Франческо Габбани стал победителем итальянского фестиваля "Сан-Ремо"

КИЕВ, 12 фев – РИА Новости Украина. Победителем фестиваля итальянской песни "Сан-Ремо", который завершился в ночь на воскресенье в одноименном курортном городке на Лигурийском побережье, стал Франческо Габбани (Francesco Gabbani) с композицией Occidentali's Karma "Западная карма" или "Карма западного человека", которую он исполнил в дуэте с танцором, одетым в костюм гориллы.

Участие в нынешнем "Сан-Ремо" стало для Габбани вторым подряд. В минувшем году он победил в конкурсе новичков. В этот раз 34-летний певец победил вопреки прогнозам букмекеров и критиков, до последнего момента прочивших победу Фьорелле Маннойя с философской песней Che sia benedetta "Да будет она благословенна".

Популярный на Апеннинах фестиваль, в котором могут принимать участие только песни на итальянском языке, исполненные впервые, в этом году проходил c 7 по 11 февраля. Каждый фестивальный вечер, транслируемый Первым каналом государственного телевидения Rai, собирал у экранов в среднем более 10 миллионов телезрителей.

В отдельном конкурсе в Сан-Ремо участвовали восемь молодых певцов, для которых участие в этом культовом конкурсе является одной из ступенек в мир музыки и итальянского шоу-бизнеса. Среди них накануне победил певец Леле (Lele) c композицией Ora mai (Сейчас никогда).

Ведущими фестиваля в этом году стали известный итальянский шоумен Карло Конти и телеведущая Мария де Филиппи. Его гостями стали звезда "Матрицы" Киану Ривз, британский певец Робби Уильямс, пуэрториканский поп-музыкант Рики Мартин и выдающийся итальянский футболист Франческо Тотти.

Конкурс в Сан-Ремо проходит в Италии с 1951 года. За время существования конкурса его победителями становились такие известные, в том числе и в России, певцы как Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Эрос Рамазотти и Андреа Бочелли.

Победитель фестиваля по сложившейся в последние годы традиции будет представлять Италию на конкурсе Евровидение-2017, который пройдет в мае в Киеве.