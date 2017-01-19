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    Культура

    Майк Тайсон выпустил рэп-клип

    (обновлено: )25
    Бывший профессиональный боксер Майк Тайсон представил клип на рэп-композицию "If You Show Up", собравший свыше 500 тыс просмотров на YouTube.
    Боксер Майк Тайсон
    Brian Birzer

    Известный американский бывший боксер Майк Тайсон выпустил клип на трек "If You Show Up". Видеозапись появилась на канале спортсмена в YouTube.

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    Тайсон записал трек совместно с американским поп-певцом Крисом Брауном. "If You Show Up" является диссом (высказывание неуважения в тексте одного исполнителя другому —ред.) на рэпера Soulja Boy, который станет соперником Брауна в боксерском поединке, запланированном на весну 2017 года.

    На данный момент ролик посмотрели более 600 тыс пользователей.

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