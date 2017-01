Майк Тайсон выпустил рэп-клип

Известный американский бывший боксер Майк Тайсон выпустил клип на трек "If You Show Up". Видеозапись появилась на канале спортсмена в YouTube.

Смотрите также: Новый клип от Ферги в футболке Пушкина

Тайсон записал трек совместно с американским поп-певцом Крисом Брауном. "If You Show Up" является диссом (высказывание неуважения в тексте одного исполнителя другому —ред.) на рэпера Soulja Boy, который станет соперником Брауна в боксерском поединке, запланированном на весну 2017 года.

На данный момент ролик посмотрели более 600 тыс пользователей.