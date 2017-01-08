В день рождения Дэвида Боуи вышел клип на его песню

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. В воскресенье, 8 января, в день рождения культового британского певца Дэвида Боуи, который в прошлом году умер, вышел клип на его песню No Plan.

Во время записи последнего прижизненного альбома певца "Blackstar" было записано еще несколько композиций, которые не вошли в релиз, передает издание NME. Среди них в том числе и песня "No Plan".

Эти песни будут саундтреками к мюзиклу "Лазарь", работу над которым музыкант завершил незадолго до своей смерти.

Режиссером видео на песню No Plan стал Том Хингстон.

Дэвид Боуи умер 11 января в возрасте 69 лет. Причиной смерти рок-музыканта стал рак печени. О том, что он болен, знал лишь ближайший круг друзей легендарного исполнителя.