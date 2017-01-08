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Физик-теоретик Стивен Хокинг отмечает в воскресенье 75-летие

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Стивен Хокинг сделал много открытий в теории черных дыр. В частности, он открыл, что маленькие черные дыры теряют энергию, испуская "излучение Хокинга", и, в конце концов, "испаряются".
Стивен Хокинг
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КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Английский физик-теоретик Стивен Хокинг отмечает в воскресенье 75-летие.

Ниже приводится биографическая справка.

Английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг (Stephen William Hawking) родился 8 января 1942 года в Оксфорде, Великобритания.

В 1962 году окончил Оксфордский университет со степенью бакалавра по математике и физике, в 1966 году получил степень доктора философии в колледже Тринити-холл Кембриджского университета.

В 1963 году у Хокинга был диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС) — неизлечимое дегенеративное нервно-мышечное заболевание. По мнению врачей, жить ему оставалось около двух лет. Однако он продолжил работать, несмотря на прогрессирующую болезнь.

В 1965 году Стивен Хокинг начал заниматься научными исследованиями в Кембриджском университете в колледже Гонвилль и Киз. В 1968-1972 годах работал в Институте теоретической астрономии, в 1972-1973 годах — в Институте астрономии, в 1973-1975 годах — на кафедре прикладной математики и теоретической физики, в 1975-1977 годах преподавал теорию гравитации, в 1977-1979 годах был профессором гравитационной физики.

Папа Римский Франциск благословил физика Хокинга в Ватикане
Catholic News Service/youtube
ВИДЕО. Папа Римский Франциск благословил физика Хокинга

В 1979 году Стивен Хокинг стал профессором математики и Лукасовским профессором Кембриджского университета (именная профессура в Кембриджском университете, одна из самых престижных академических должностей в мире), занимал эту должность до 2009 года.

В 2009-2014 годах — научный руководитель кафедры прикладной математики и теоретической физики Кембриджского университета.

С 2014 года – директор исследовательских программ Дэнниса Стэнтона Эйвери и Салли Цуй Вонг-Эйвери в Кембриджском университете.

Хокинг является одним из основоположников квантовой космологии, занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

Ученый сделал много открытий в теории черных дыр. В частности, он открыл, что маленькие черные дыры теряют энергию, испуская "излучение Хокинга", и, в конце концов, "испаряются".

В 1988 году за исследования черных дыр (совместно с физиком-теоретиком Роджером Пенроузом) получил премию Фонда Вольфа.

Профессор Хокинг является обладателем множества наград, имеет двенадцать почетных званий, среди которых — член Лондонского королевского общества (1974), член Папской академии наук (1986), член Национальной академии наук США (1992).

Стивен Хокинг занимается популяризацией науки. В 1988 году он опубликовал популярное изложение своих исследований в книге "Краткая история времени: от Большого Взрыва до черных дыр" (A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes), ставшей мировым бестселлером.

Ларри Кинг взял интервью у Стивена Хокинга
Канал RT на русском в Youtube
ВИДЕО. Стивен Хокинг дал интервью Ларри Кингу: о женщинах и политике

Хокинг — автор ряда других популярных книг по космологии, в числе которых "Черные дыры и молодые вселенные, и другие эссе" (Black Holes and Baby Universes and Other Essays, 1993), "Мир в ореховой скорлупке" (The Universe in a Nutshell, 2001), "Великий замысел и моя краткая история" (The Grand Design and My Brief History, 2010, в соавторстве с американским физиком Леонардом Млодиновым).

На телевидении выходили научно-популярные фильмы с его участием: "Вселенная Стивена Хокинга" (Stephen Hawking's Universe, 1997), "Во Вселенную со Стивеном Хокингом" (Into the Universe with Stephen Hawking, 2010), "Великий замысел по Стивену Хокингу" (Stephen Hawking's Grand Design, 2012) и других.

Хокинг озвучивал сам себя в популярных мультсериалах "Симпсоны" и "Футурама", снимался в эпизодах популярных сериалов.

Про жизненный путь ученого снято несколько документальных фильмов.

В 2015 году была учреждена медаль имени профессора Стивена Хокинга, которая будет вручаться ежегодно за популяризацию науки.

В том же году Хокинг поддержал проект IT-миллиардера Юрия Мильнера Breakthrough Listen по поиску сигналов от инопланетной жизни. В апреле 2016 года Стивен Хокинг и Юрий Мильнер объявили о запуске проекта Breakthrough Starshot, целью которого станет отправка наноробота к звездной системе Альфа Центавра.

С конца 1960-х годов Хокинг пользуется инвалидной коляской. С развитием болезни подвижность осталась лишь в мимической мышце щеки, напротив которой закреплен специальный датчик. С его помощью Хокинг управляет компьютером, что позволяет ему писать книги, отвечать на письма, управлять системой "Умный дом".

Керри Фишер
wikipedia
Голливудская актриса Керри Фишер. Справка

Стивен Хокинг даже после полной парализации продолжает вести активную жизнь — занимается наукой, преподает, выступает с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.

В 2007 году он на специальном самолете совершил полет в невесомости.

Стивен Хокинг был дважды женат, у него трое детей.

По мотивам мемуаров первой жены ученого Джейн Хокинг "Путешествие к бесконечности: Моя жизнь со Стивеном" (Travelling to Infinity: My life with Stephen, 2007) был снят художественный фильм "Вселенная Стивена Хокинга" (The Theory of Everything, 2014). За роль знаменитого ученого-физика британский актер Эдди Редмэйн получил премию "Оскар".

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В соавторстве со своей дочерью Люси Хокинг написал книгу "Джордж и тайны Вселенной" (George's Secret Key to the Universe, 2006), положившую начало серии книг для детей.

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