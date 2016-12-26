Культура
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Причиной смерти Джорджа Майкла могла стать сердечная недостаточность

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Как заявил менеджер певца Майкл Липпман, в рождественское утро воскресенья ему позвонили и сообщили, что обнаружили Майкла "мирно лежащим в постели". При этом, по словам Липпмана, смерть, вызванная сердечной недостаточностью, стала неожиданностью.
Джордж Майкл. Архивное фото
georgemofficial

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Легендарный британский певец Джордж Майкл мог скончаться от сердечной недостаточности, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Billboard.

Джордж Майкл. Архивное фото
wikipedia
Музыкант Джордж Майкл. Справка

Джордж Майкл скончался у себя дома в возрасте 53 лет в рождественские выходные. Полиция сообщила, что "подозрительных обстоятельств" нет. Свои соболезнования в социальных сетях Twitter и Instagram уже выразили музыканты Элтон Джон, Марк Ронсон, Лиам Галлахер, Райан Адамс, а также мэр Лондона Садик Хан и лидер британской оппозиции Джереми Корбин.

Как заявил изданию менеджер певца Майкл Липпман, в рождественское утро воскресенья ему позвонили и сообщили, что обнаружили Майкла "мирно лежащим в постели". Насильственная смерть певца исключена. При этом, по словам Липпмана, смерть, вызванная сердечной недостаточностью, стала неожиданностью.

За время карьеры Майкла, как сольной, так и в составе дуэта Wham! было продано около ста миллионов его записей. Самыми популярными синглами певца стали Last Christmas, Wake me up before you go-go и записанная совместно с Элтоном Джоном Don"t let the sun go down on me.

В 2011 году у музыканта была диагностирована тяжелая форма пневмонии, из-за чего он отменил ряд выступлений. Для лечения Майкла подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, что могло привести к потере голоса.

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