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    Волошин: какие секреты Трамп раскрыл Климкину

    (обновлено: )54760
    С учётом того, как Трампа преследуют один скандал за другим, разумнее всего было б вообще не пытаться хоть тушкой, хоть чучелом к нему пробиться, отмечает политолог Олег Волошин: давние друзья из стана демократов могут не понять украинскую власть.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Президент США Дональд Трамп поделился в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым разведывательной информацией, полученной от Израиля, пишет New York Times со ссылкой на источники.

    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque
    О чем говорят в мире: скандал вокруг Трампа, санкции Украины против РФ

    "Секретная разведывательная информация, которую Трамп раскрыл в ходе встречи на прошлой неделе с российскими официальными лицами в Белом доме, была предоставлена Израилем", — сообщает издание со ссылкой на действующих и отставных официальных лиц США, знакомых с тем, каким образом США была получена информация.

    Посол Израиля в США Рон Дермер сообщил New York Times, что страны продолжат тесное сотрудничество по борьбе с терроризмом.

    "Израиль полностью доверяет отношениям с США в сфере обмена разведывательной информацией", — сказал посол, добавив, что ждет "углубления" данного сотрудничества при президенте Трампе. 

    Позднее Трамп заявил в своем Twitter, что имел полное право делиться c РФ информацией в ходе переговоров.

    "Как президент я хотел поделиться с Россией (на открыто заявленной встрече Белого дома), на что имел полное право, данными о терроризме и безопасности авиаполетов. Плюс я хочу, чтобы Россия значительно усилила свою борьбу против ИГ и терроризма", – написал Трамп.

    Телефонные переговоры Дональда Трампа
    Sean Spicer / Twitter
    Шум на весь мир: "секреты" Трампа и Лаврова

    Ситуацию вокруг "сливов Трампа" на своей странице в Facebook прокомментировал политолог-международник Олег Волошин.

    "Трамп раскрыл на переговорах с Лавровым полученные от Израиля секретные сведения о ситуации в Сирии, за что на американского президента серьезно навалились оппоненты. Какой, интересно, секрет раскрыл Трамп Климкину во время их, по утверждению нашего министра, переговоров? О том как правильно фанаты должны фотографироваться с celebrity? О том, почему нельзя носить пиджак на размер меньше?

    Я просто не уважаю тех "экспертов", кто утверждает, что это были равноценные встречи и в команде Трампа считаются с нашей властью.

    P.S. С учётом того, как Трампа преследуют один скандал за другим, разумнее всего было б вообще не пытаться хоть тушкой, хоть чучелом к нему пробиться. Давние друзья из другого лагеря могут не понять Банковую", – написал Волошин.

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