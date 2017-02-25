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    Аналитика и комментарии

    The National Interest: Украина умирает "медленной смертью"

    (обновлено: )6801
    Удручающую ситуацию с демографией в Украине можно назвать "медленной смертью", пишет издание The National Interest.
    Флаг Украины на здании ЦИК
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Владимир Матвеев, обозреватель

    Резкое сокращение численности населения представляет основную угрозу для экономического и политического развития Украины, считает обозреватель издания The National Interest Нолан Петерсон в своей публикации "Почему Украина умирает медленной смертью".

    Согласно статистическим данным, в 1993 году численность населения Украины достигла максимума и с тех пор – уменьшается.

    Демографическая ситуация: как сократилось население Украины за 10 лет. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Демографическая ситуация: как сократилось население Украины за 10 лет

    Для простого воспроизводства населения необходимо, чтобы на каждую семью приходилось в среднем по 2.1 ребенка. Если этот показатель выше, то происходит прирост населения; если меньше — уменьшение. В Украине на каждую семью приходится по 1.5 ребенка. Количество новорожденных после Революции достоинства год из года сокращается: 2014 год — 466 тысяч новорожденных; 2015 — 412 тысяч; 2016 — 365 тысяч.

    "Начиная с 1991 года смертность в стране постоянно превышала рождаемость", — цитирует The National Interest научного сотрудника украинского Института экономических исследований и политических консультаций Ирину Федец.

    За 2016 год умерло по разным причинам 170 тысяч украинцев, что в полтора раза больше, чем родилось.

    Согласно данным Государственной службы статистики Украины, которые приводит Петерсон, основными причинами смерти являются сердечно-сосудистые заболевания (68%) и рак (18%). Затруднительный доступ большинства населения страны к качественным медицинским услугам при низком уровне жизни значительно усугубляют положение.

    Более того, свыше половины замужних женщин не собираются рожать детей в ближайшие два года. Автор обращает внимание на положительную статистику по абортам. Также, согласно данным UNICEF, 52% украинских женщин пользуются методом контрацепции.

    Украинская молодежь также все меньше связывает свою судьбу со страной и выезжает за рубеж. По данным опросов, более половины украинских граждан в возрасте от 18 до 35 лет готовы уехать из страны навсегда. При этом среди младшей части этой группы желающие уехать составляют 80%, что говорит практически о невозможности возрождения нации.

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    РИА Новости/Аврора
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    Миграционную статистику, по мнению Петерсона, анализировать затруднительно, поскольку большинство уехавших не отказываются от гражданства. В связи с этим в отчётах подобные мигранты смешиваются с реальным населением страны.

    В связи с тем, что покидают страну преимущественно молодые мужчины, наблюдается гендерная диспропорция: на 100 мужчин в Украине приходится 86 женщин. Автор напоминает, что средним показателем в мире  является соотношение 101,8 мужчин на 100 женщин при разнице в продолжительности жизни 4,5 года.

    "Независимость  Украины от Советского Союза  обернулась настоящей экономической катастрофой, которая превратила институт семьи в непосильную для многих украинцев ношу", — считает Петерсон.

    По мнению Петерсона, депопуляция является серьезным вызовом для экономического и политического развития Украины. Киеву следует скорее принять все меры, направленные на изменение тренда и стимулирование рождаемости.

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