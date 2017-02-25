The National Interest: Украина умирает "медленной смертью"

Владимир Матвеев, обозреватель

Резкое сокращение численности населения представляет основную угрозу для экономического и политического развития Украины, считает обозреватель издания The National Interest Нолан Петерсон в своей публикации "Почему Украина умирает медленной смертью".

Согласно статистическим данным, в 1993 году численность населения Украины достигла максимума и с тех пор – уменьшается.

Для простого воспроизводства населения необходимо, чтобы на каждую семью приходилось в среднем по 2.1 ребенка. Если этот показатель выше, то происходит прирост населения; если меньше — уменьшение. В Украине на каждую семью приходится по 1.5 ребенка. Количество новорожденных после Революции достоинства год из года сокращается: 2014 год — 466 тысяч новорожденных; 2015 — 412 тысяч; 2016 — 365 тысяч.

"Начиная с 1991 года смертность в стране постоянно превышала рождаемость", — цитирует The National Interest научного сотрудника украинского Института экономических исследований и политических консультаций Ирину Федец.

За 2016 год умерло по разным причинам 170 тысяч украинцев, что в полтора раза больше, чем родилось.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, которые приводит Петерсон, основными причинами смерти являются сердечно-сосудистые заболевания (68%) и рак (18%). Затруднительный доступ большинства населения страны к качественным медицинским услугам при низком уровне жизни значительно усугубляют положение.

Более того, свыше половины замужних женщин не собираются рожать детей в ближайшие два года. Автор обращает внимание на положительную статистику по абортам. Также, согласно данным UNICEF, 52% украинских женщин пользуются методом контрацепции.

Украинская молодежь также все меньше связывает свою судьбу со страной и выезжает за рубеж. По данным опросов, более половины украинских граждан в возрасте от 18 до 35 лет готовы уехать из страны навсегда. При этом среди младшей части этой группы желающие уехать составляют 80%, что говорит практически о невозможности возрождения нации.

Миграционную статистику, по мнению Петерсона, анализировать затруднительно, поскольку большинство уехавших не отказываются от гражданства. В связи с этим в отчётах подобные мигранты смешиваются с реальным населением страны.

В связи с тем, что покидают страну преимущественно молодые мужчины, наблюдается гендерная диспропорция: на 100 мужчин в Украине приходится 86 женщин. Автор напоминает, что средним показателем в мире является соотношение 101,8 мужчин на 100 женщин при разнице в продолжительности жизни 4,5 года.

"Независимость Украины от Советского Союза обернулась настоящей экономической катастрофой, которая превратила институт семьи в непосильную для многих украинцев ношу", — считает Петерсон.

По мнению Петерсона, депопуляция является серьезным вызовом для экономического и политического развития Украины. Киеву следует скорее принять все меры, направленные на изменение тренда и стимулирование рождаемости.