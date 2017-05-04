В конце процесса глобализации победителей не будет

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РИА Новости Украина

Организаторами конференции выступили благотворительная организация евангелических и т.н. свободных церквей Германии "Хлеб для мира", Объединение немецких профсоюзов (DGB), Форум "Окружающая среда и развитие" (координирует деятельность немецких НПО в межрегиональных политических процессах, направленных на поддержание устойчивого развития), "Гринпис", многопрофильный промышленный профсоюз IG Metall и благотворительная организация католической церкви в Германии Misereor.

В своём интервью Sputnik глава Форума "Окружающая среда и развитие" Юрген Майер (Jürgen Maier) пояснил, что в очень многих странах прежняя политика свободной торговли в данный момент оказалась в под давлением: "TTIP заморожено, соглашение CETA должно получить одобрение 37 парламентов стран ЕС – и еще неизвестно, удастся ли это. А другие соглашения официально аннулированы – например, TPP в США. Можно сказать, что глобализация, какой мы её знали до сих пор, находится в кризисе. Тот факт, что до сих пор это конкретно означало скорее изменение атмосферы дискуссий, и что это почти не оказывает реального влияния на истинные потоки мировой экономики, — это другой вопрос".

Число тех, кто выиграл от этой глобализации, относительно невелико, а вот проигравших очень много, подчёркивает Майер. Идет глобальная конкуренция, – всех против всех – и это означает: растет давление заработной платы, и давление цен тоже растет все сильнее, – например, на сельскохозяйственное производство. Майер называет это "глобализацией концернов".

Cбой неолиберального регулирования свидетельствует о том, что политики не справляются со стоящими передними задачами, говорит Майер, который является членом экспертного совета по TTIP при министерстве экономики ФРГ. Это можно понять и по результатам выборов: проигравшие уже не хотят мириться с таким положением дел.

Глобальное разделение труда само по себе не есть что-то плохое, подчёркивает Майер, но: "Мировой рынок смартфонов без сомнения имеет смысл, но нужен ли нам в связи с этим мировой рынок молока или свиных полутушек? Конечно же нет. Именно в этом и заключается разница между альтернативами, которые мы обсуждаем на нашей конференции, и тем, что обсуждается на саммите "большой двадцатки" или на всемирных экономических форумах в Давосе".

Майер, один из инициаторов гражданского объединения TTIPUnfairHandelbar (название содержит игру слов, которую можно приблизительно перевести как "TTIP несправедливо и не стоит того чтобы вести по его поводу переговоры" — Ред.), считает, что необходимо оставить опасные и ложные пути неолиберального проекта и вернуться к началу. В сельском хозяйстве глобализации должно быть не больше, а меньше, говорит он, люди хотят сельское хозяйство в регионе и для региона. Услуги коммунального хозяйства не должны все сильнее коммерциализироваться, а здравоохранение и образование не принесут рендитов, из которых складывается DAX. Кроме того, люди выступают против расширения прав концернов – экономика, говорит Майер, должна опять сильнее ориентироваться на общее благо.

Во всем мире наблюдается рост нового национализма, подчёркивает Майер: Великобритания готовит выход из ЕС, а новый президент США планирует протекционистские меры и ужесточение пограничного контроля. Во многих странах растёт поддержка правых партий, и в этом виноваты, помимо прочего, "прогрессивные партии", которые не справляются со стоящими перед ними задачами, считает Майер: "Они часто делают вид, что выступают против такого рода глобализации, но когда они оказываются у власти – как, например, господин Ципрас в Греции или коалиционные правительства социал-демократов и "зелёных" в Швеции и Люксембурге – они вдруг сразу начинают на все соглашаться".

И многие люди этим недовольны – совершенно справедливо, как я считаю. Так что социал-демократам надо прежде всего задаться вопросом о том, почему именно рабочий класс сегодня так активно выбирает правых популистов. Это связано с политическим провалом социал-демократов", — уверен Майер.

И хотя на саммите "Большой двадцатки", который состоится в июле, глобализация будет широко обсуждаться, но вполне вероятно, что консенсус на этих обсуждениях достигнут не будет, считает Майер: Германия и Китай согласны в том, что открытые рынки – это лучшее, что может быть, но открытые рынки на пользу только тем странам, у которых экспорт значительно превышает импорт. Поэтому недоволен будет не только господин Трамп, но и другие участники, предполагает Майер.

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"Неважно, кто победит во Франции – даже господин Макрон постепенно поймёт, что так дальше продолжаться не может, и Италия тоже. "Большая двадцатка" может принимать решения только единогласно, и вполне может быть, что единогласного мнения не будет. Но, в конце концов, это и неплохо, что сегодня существует это многообразие мнений. Поэтому на саммите "большой двадцатки" необходимо чётко разъяснить: времена, когда была только одна либеральная экономическая доктрина, прошли. Сегодня людям нужны альтернативы, и политической сфере придется предоставить эти альтернативы", — резюмирует Майер.