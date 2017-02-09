Произвол полицейских. Во Франции боятся повторения погромов 2005 года

РИА Новости Украина

С понедельника не прекращаются беспорядки после предполагаемого изнасилования полицейскими подозреваемого в парижском пригороде Онэ-су-буа (Aulnay-sous-bois).

Во вторник, 7 февраля, президент Франции Франсуа Олланд посетил госпитализированного Тео — жертву полицейского насилия — после чего пострадавший призвал протестующих "прекратить войну и довериться правосудию" (между тем продолжаются акты вандализма, включая поджоги машин). В этом плане позиция Олланда вызвала неоднозначную реакцию в связи с тем, что полицейские, пострадавшие от преступников, не всегда удостаиваются такого внимания президента.

Лидер "Нацфронт"а Марин Ле Пен отказалась осудить полицейское насилие до результатов расследования, сообщает Sputnik.

Ждет ли Францию очередной всплеск насилия, как это было в ноябре 2005 года? 8 февраля утром сразу несколько СМИ говорили именно об этом: издание Le Point вышло с заголовком "Онэ-су-Буа: ремейк 2005 года?", а репортер радиостанции "Europe 1" сказал, что в городе "по-прежнему ощущается" напряженность. С момента злополучной проверки документов и жесткого задержания молодого человека по имени Тео во вторник 2 февраля в Квартале 3000 города Онэ-су-буа в парижском регионе, каждую ночь на улицах происходили беспорядки. Беспорядки также охватили и другие города департамента Сен-Сан-Дени, а в Париже несколько сот человек вышли на улицы во вторник вечером и обстановка была более чем напряженная.

В то же самое время 22-летний Тео, находящийся сейчас больнице, призвал вчера к спокойствию: "Ребята, стоп война, будьте едины и верьте в правосудие, правосудие свершится". Находится ли часть "молодежи" трудных кварталов в состоянии "войны" с полицией?

Люк Пуаньян (Luc Poignant), представитель профсоюза "Unité SGP Police – FO", крупнейшего профсоюза национальной полиции Франции, не согласен как с использованием слова "война", так и с обобщающим понятием "молодежи" в отношении тех, кто противостоит силам охраны порядка, предпочитая говорить о "непонимании": "Никогда не нужно обобщать, потому что в этих районах есть молодежь – и их большинство – которая работает, и у которой нет враждебного отношения к полиции".

Смотрите также: Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии

Сам Франсуа Олланд навестил Тео в больнице. Полицейские понимают, что действия президента Республики объясняются желанием утихомирить волнения. Однако не рискует ли глава государства посеять раздор? В октябре, когда в городе Вири-Шатийон в полицейских бросили бутылки с зажигательной смесью, только тогдашний министр внутренних дел Бернар Казнёв, навестил в больнице двух тяжело раненных полицейских. Мы задали этот вопрос Люку Пуаньяну, однако он не пожелал комментировать… Точнее прокомментировал, но по-своему: "Я прокомментирую визит Франсуа Олланда только когда вспомню, какого числа он навестил в больнице моих коллег из Вири-Шатийон" (речь идет о попытке сжечь полицейских заживо прямо в их машине, Олланд тогда не навестил пострадавших).

Чтобы преодолеть существующее недоверие к полиции, нужно вернуться к системе участковых полицейских, считают представитель профсоюза и социолог Жерар Може, которого мы также попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Люк Пуаньян находит досадным, что отношения между полицией и жителями этих кварталов сильно ухудшились, и говорит о недостаточной политической воле, ведь только сотрудников и технических средств недостаточно для того, чтобы обеспечить полицейское присутствие в трудных кварталах: "Когда приезжает полиция, она приезжает, как правило, чтобы произвести задержание. Задача полиции не в том, чтобы щупать пульс района".

По мнению социолога Жерара Може (Gérard Mauger) сегодняшние события не перерастут в массовые беспорядки как в 2005 году. Он подчеркивает разницу между отношением властей тогда и сегодня, а также роль, которую в 2005 году сыграли СМИ: "В ноябре 2005 года СМИ – конечно же, невольно – несомненно, сильно способствовали распространению и продлению этих массовых беспорядков, проводя в некотором роде игру-конкурс "Кто подожжет больше машин".

Читайте также: Подлежит разгону! Блокада Донбасса закончилась столкновениями

Тем более что прозвучало много призывов к спокойствию. Помимо того, что к спокойствию призвал пострадавший, в воскресенье вечером прокуратура сообщила о начале следствия в отношении четырех полицейских (с которых также была взята подписка о невыезде): по факту "умышленного насилия" против троих из них, и "изнасилования" против четвертого. Сразу же после этого пресс-секретарь министерства внутренних дел сообщил о временном отстранении от должности всех четырех сотрудников полиции. Все это должно помешать эскалации насилия.

"Типичное проявление несправедливости, отрицание полицейской ответственности, когда говорят: да нет, они тут не при чем, они ничего не сделали. Слава богу, прокуратура предпочла не эту версию…" — говорит Може.