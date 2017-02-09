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    Зарубежье

    Произвол полицейских. Во Франции боятся повторения погромов 2005 года

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    В воскресенье вечером прокуратура Франции сообщила о начале следствия в отношении четырех полицейских по факту "умышленного насилия" против троих, и "изнасилования" против четвертого потерпевшего.
    Жетон полиции Франции
    REUTERS Charles Platiau

    РИА Новости Украина

    С понедельника не прекращаются беспорядки после предполагаемого изнасилования полицейскими подозреваемого в парижском пригороде Онэ-су-буа (Aulnay-sous-bois). 

    Во вторник, 7 февраля, президент Франции Франсуа Олланд посетил госпитализированного Тео — жертву полицейского насилия — после чего пострадавший призвал протестующих "прекратить войну и довериться правосудию" (между тем продолжаются акты вандализма, включая поджоги машин). В этом плане позиция Олланда вызвала неоднозначную реакцию в связи с тем, что полицейские, пострадавшие от преступников, не всегда удостаиваются такого внимания президента. 

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    Лидер "Нацфронт"а Марин Ле Пен отказалась осудить полицейское насилие до результатов расследования, сообщает Sputnik.                 

    Ждет ли Францию очередной всплеск насилия, как это было в ноябре 2005 года? 8 февраля утром сразу несколько СМИ говорили именно об этом: издание Le Point вышло с заголовком "Онэ-су-Буа: ремейк 2005 года?", а репортер радиостанции "Europe 1" сказал, что в городе "по-прежнему ощущается" напряженность. С момента злополучной проверки документов и жесткого задержания молодого человека по имени Тео во вторник 2 февраля в Квартале 3000 города Онэ-су-буа в парижском регионе, каждую ночь на улицах происходили беспорядки. Беспорядки также охватили и другие города департамента Сен-Сан-Дени, а в Париже несколько сот человек вышли на улицы во вторник вечером и обстановка была более чем напряженная.

    В то же самое время 22-летний Тео, находящийся сейчас больнице, призвал вчера к спокойствию: "Ребята, стоп война, будьте едины и верьте в правосудие, правосудие свершится". Находится ли часть "молодежи" трудных кварталов в состоянии "войны" с полицией? 

    Люк Пуаньян (Luc Poignant), представитель профсоюза "Unité SGP Police – FO", крупнейшего профсоюза национальной полиции Франции, не согласен как с использованием слова "война", так и с обобщающим понятием "молодежи" в отношении тех, кто противостоит силам охраны порядка, предпочитая говорить о "непонимании": "Никогда не нужно обобщать, потому что в этих районах есть молодежь – и их большинство – которая работает, и у которой нет враждебного отношения к полиции".

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    Сам Франсуа Олланд навестил Тео в больнице. Полицейские понимают, что действия президента Республики объясняются желанием утихомирить  волнения. Однако не рискует ли глава государства посеять раздор? В октябре, когда в городе Вири-Шатийон в полицейских бросили бутылки с зажигательной смесью, только тогдашний министр внутренних дел Бернар Казнёв, навестил в больнице двух тяжело раненных полицейских. Мы задали этот вопрос Люку Пуаньяну, однако он не пожелал комментировать… Точнее прокомментировал, но по-своему: "Я прокомментирую визит Франсуа Олланда только когда вспомню, какого числа он навестил в больнице моих коллег из Вири-Шатийон" (речь идет о попытке сжечь полицейских заживо прямо в их машине, Олланд тогда не навестил пострадавших).

    Чтобы преодолеть существующее недоверие к полиции, нужно вернуться к системе участковых полицейских, считают представитель профсоюза и социолог Жерар Може, которого мы также попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию.

    Люк Пуаньян находит досадным, что отношения между полицией и жителями этих кварталов сильно ухудшились, и говорит о недостаточной политической воле, ведь только сотрудников и технических средств недостаточно для того, чтобы обеспечить полицейское присутствие в трудных кварталах: "Когда приезжает полиция, она приезжает, как правило, чтобы произвести задержание. Задача полиции не в том, чтобы щупать пульс района".

    По мнению социолога Жерара Може (Gérard Mauger) сегодняшние события не перерастут в массовые беспорядки как в 2005 году. Он подчеркивает разницу между отношением властей тогда и сегодня, а также роль, которую в 2005 году сыграли СМИ: "В ноябре 2005 года СМИ – конечно же, невольно – несомненно, сильно способствовали распространению и продлению этих массовых беспорядков, проводя в некотором роде игру-конкурс "Кто подожжет больше машин".

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    Тем более что прозвучало много призывов к спокойствию. Помимо того, что к спокойствию призвал пострадавший, в воскресенье вечером прокуратура сообщила о начале следствия в отношении четырех полицейских (с которых также была взята подписка о невыезде): по факту "умышленного насилия" против троих из них, и "изнасилования" против четвертого. Сразу же после этого пресс-секретарь министерства внутренних дел сообщил о временном отстранении от должности всех четырех сотрудников полиции. Все это должно помешать эскалации насилия.

    "Типичное проявление несправедливости, отрицание полицейской ответственности, когда говорят: да нет, они тут не при чем, они ничего не сделали. Слава богу, прокуратура предпочла не эту версию…" — говорит Може.

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