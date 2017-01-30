Социал-демократы Германии озвучили аспекты избирательной кампании

Татьяна Фирсова — Берлин, РИА Новости Украина

Кандидат в канцлеры, экс-глава Европарламента Мартин Шульц в воскресенье выступил перед коллегами по Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине, озвучив основные аспекты своей предвыборной кампании.

Шульц будет кандидатом в канцлеры от социал-демократов, это решение принято уже давно, утвердить его предстоит на партийном съезде в марте. До недавнего времени активная политическая деятельность Шульца, ранее занимавшего должность главы Европарламента, в основном проходила в Брюсселе, на Берлине Шульц сосредоточился лишь в последнюю неделю, сообщают РИА Новости.

Мартин Шульц родился 20 декабря 1955 года. Университетского образования у политика нет, по собственному признанию, в школе он мечтал быть футболистом, но с футбольной карьерой не сложилось, поэтому он прошел обучение и с 1977 до 1982 года работал торговцем книгами в издательствах и магазинах, а позже открыл собственный магазин в городе Вюрзелен на западе страны (Северный Рейн-Вестфалия).

В СДПГ Шульц вступил в 1974 году, с 1987 по 1998 был бургомистром города Вюрзелен, с 1999 — входит в президиум партии. Членом Европейского парламента Шульц является с 1994 года, дважды был его председателем.

"Я выступаю с намерением стать канцлером ФРГ, — заявил Шульц в самом начале своего воскресного выступления. — Нам нужно новое мужество, новая уверенность и мы — залог этого". По словам Шульца, главная задача СДПГ — "заботиться о справедливости", в первую очередь, о финансовых правах работающей части населения и пенсионеров.

"Мы выступаем за честные пенсии и зарплаты, за квартиры, аренду которых можно оплатить", — сообщил политик.

Шульц раскритиковал ход предвыборной кампании в США и пригласил "все партии отказаться от использования недобросовестных способов борьбы в интернете" и подписать соответствующее соглашение. Особый акцент он сделал на вопросе миграционной политики, сказал о необходимости защиты внешних границ Евросоюза, высказался за "честное распределение беженцев" по территории ЕС.

Также Шульц осудил резкие высказывания президента США Дональда Трампа и назвал правопопулистскую немецкую партию "Альтернатива для Германии" "позором" для страны.

Согласно результатам опроса телеканала ARD Deutschlandtrend, немцам одинаково нравятся оба главных кандидата в канцлеры — Ангела Меркель и Шульц. Но канцлера в Германии выбирают не прямым голосованием, а по итогам парламентских выборов. Здесь же социал-демократы сильно проигрывают партийному союзу Меркель ХДС/ХСС.

Согласно результатам январского опроса исследовательского института INSA, в настоящее время в списке предпочтений немецких избирателей, как и последние годы, лидирует партийный союз Меркель с 32% голосов избирателей. За СДПГ в январе готовы проголосовать 21% избирателей. Голоса для остальных парламентских партий распределились следующим образом: "Зеленые" могут претендовать на 9% голосов, "Левые" — на 11%. Партнер Меркель по прошлой правительственной коалиции — Свободная демократическая партия (СвДП) — может, согласно данным исследования, рассчитывать на 7%. Опрос также показывает, что популистская новая партия "Альтернатива для Германии", необычайно нарастившая в последнее время поддержку на фоне миграционного кризиса, критикуя политику "открытых дверей" Меркель, имеет все шансы преодолеть проходной барьер и пройти в парламент. За нее на федеральном уровне сейчас готовы голосовать 15% респондентов.