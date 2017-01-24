Украина — европейский рай для суррогатного материнства

РИА Новости Украина

Во многих бедных странах существует практика "матки напрокат", например, в Индии и в Украине. Это одни из самых "выгодных" стран – так сказать, дешевый и доступный "рынок" для пар с Запада.

В Италии суррогатное материнство незаконно, но многие итальянцы обращаются в украинские агентства, которые на своих сайтах выкладывают всю информацию прямо на итальянском языке.

Неужели можно прибегать к любым средствам, чтобы завести ребенка? Как при этом соблюдаются права ребенка?

Sputnik Italia публикует интервью с Филиппо Саварезе (Filippo Savarese), представителем организаций Generazione Famiglia и CitizenGO.

Практика суррогатного материнства процветает в странах, где довольно высок уровень бедности – таких, как Индия или Украина. Можно ли сказать, что это лишь подчеркивает связь между суррогатным материнством и превращением в товар тела женщины, живущей в условиях бедности?

– Это одна из многих реалий, с которыми сталкиваются самые бедные страны. Однако, это реалия относится и к западному миру, где человеческая жизнь и тело все чаще становятся товаром. Я говорю о Западе потому, что именно оттуда как в Индию, так и в Украину едут пары, чтобы купить и произвести на свет детей, как будто дети – это вещи, которыми нужно обзавестись.

Международному сообществу давно пора рассмотреть эту крайне серьезную проблему на том же уровне, на котором рассматриваются вопросы рабства и проституции.

В Италии суррогатное материнство запрещено, но многие итальянцы пользуются этой услугой, обращаясь в другие страны – например, в Украину.

– Да, в Италии суррогатное материнство запрещено, но надо также запретить его спонсировать и рекламировать. Но, к сожалению, судьи, когда пара возвращается из-за границы, воспользовавшись этой практикой, совершенно неверно интерпретируют ситуацию и, в итоге, признают родителями ребенка тех, кто его купил. Это объясняется тем, что в интересах ребенка расти в семье людей, которые его купили. Мы считаем, что это парадокс — признавать, что люди, заплатившие женщине за то, чтобы она отдала им своего ребенка, получают право оставить этого ребенка себе при том, что как минимум один из (купивших его) людей не является его биологическим родителем.

Что бы вы сказали парам, которые не могут иметь детей и гомосексуальным парам, которые хотят завести детей и прибегают к этой практике?

– Я бы сказал, что ребенок – это конечно не то, что можно купить или куда-то пойти и взять. Ребенок – это человек со своими правами и достоинством. Прежде всего мы люди, а уже потом – чьи-то дети, и никто не может сделать из другого объект права.

Подобная практика превращает человеческую жизнь в продукт, бизнес. В этой сфере появляются законные услуги санитарного и коммерческого характера. Между гетеросексуальными и гомосексуальными парами нет никакой разницы. Покупка людей называется рабством.

С психологической точки зрения как такие пары объяснят своим детям, что те появились на свет в соответствии с условиями договора и в обмен на деньги?

– На самом деле, психолого-педагогические дисциплины утверждают, что человек все равно глубоко внутри чувствует потребность узнать своих биологических родителей. Это наблюдается и у детей, которых усыновили. А особенно часто (эта потребность) встречается у детей, появившихся на свет при помощи вспомогательных репродуктивных технологий и "матки напрокат".