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    Российский тренер возглавил сборную Украины по биатлону

    (обновлено: )15301
    Контракт Андрея Прокунина рассчитан на весь олимпийский цикл. Планируется, что вместе с ним, который возглавит женскую команду, в сборную Украины перейдет ряд специалистов сервис-группы.
    П/к Дмитрия Ярошенко и Андрея Прокунина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Российский биатлонный тренер Андрей Прокунин, который последние два года работал главным тренером сборной Южной Кореи, сообщил, что завершил свою работу с корейскими спортсменами и подписал контракт с федерацией биатлона Украины.

    Контракт рассчитан на весь олимпийский цикл. Планируется, что вместе с Прокуниным, который возглавит женскую команду, в сборную Украины перейдет ряд специалистов сервис-группы.

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    "Я заранее согласовал свой переход в сборную Украины с руководством корейской федерации биатлона, все отнеслись к моему решению с пониманием, мы поблагодарили друг друга за совместный труд. Я действительно очень благодарен корейским коллегам и руководству федерации за то, что во всех вопросах они шли мне навстречу", — сказал Прокунин РИА Новости по телефону.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    До тренерской карьеры Андрей Прокунин достиг высоких успехов как биатлонист

    "Самое тяжелое — расставаться со спортсменами. Каждый из них очень дорог, и от мысли, что я вынужден их оставить, просто разрывается сердце. Если им когда-нибудь понадобится моя помощь или совет, всегда буду рад помочь", — добавил российский специалист.

    Напомним, что по итогам зимней Олимпиады-2018 в южнокрейском Пхенчхане украинская сборная по биатлону провалила выступления, не завоевав ни одной награды и показав неудовлетворительные результаты.

    Справка

    Андрею Прокунину 39 лет. За свою карьеру биатлониста она дважды становился чемпионом мира по летнему биатлону, чемпионом и призером зимней Универсиады 1999 года, многократный чемпион России.

    В 2009 году Прокунин был уличен в приеме допинга, в 2011 года его дисквалификация закончилась.

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