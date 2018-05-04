Российский тренер возглавил сборную Украины по биатлону

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Российский биатлонный тренер Андрей Прокунин, который последние два года работал главным тренером сборной Южной Кореи, сообщил, что завершил свою работу с корейскими спортсменами и подписал контракт с федерацией биатлона Украины.

Контракт рассчитан на весь олимпийский цикл. Планируется, что вместе с Прокуниным, который возглавит женскую команду, в сборную Украины перейдет ряд специалистов сервис-группы.

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"Я заранее согласовал свой переход в сборную Украины с руководством корейской федерации биатлона, все отнеслись к моему решению с пониманием, мы поблагодарили друг друга за совместный труд. Я действительно очень благодарен корейским коллегам и руководству федерации за то, что во всех вопросах они шли мне навстречу", — сказал Прокунин РИА Новости по телефону.

РИА Новости | Перейти в фотобанк До тренерской карьеры Андрей Прокунин достиг высоких успехов как биатлонист

"Самое тяжелое — расставаться со спортсменами. Каждый из них очень дорог, и от мысли, что я вынужден их оставить, просто разрывается сердце. Если им когда-нибудь понадобится моя помощь или совет, всегда буду рад помочь", — добавил российский специалист.

Напомним, что по итогам зимней Олимпиады-2018 в южнокрейском Пхенчхане украинская сборная по биатлону провалила выступления, не завоевав ни одной награды и показав неудовлетворительные результаты.

Справка

Андрею Прокунину 39 лет. За свою карьеру биатлониста она дважды становился чемпионом мира по летнему биатлону, чемпионом и призером зимней Универсиады 1999 года, многократный чемпион России.

В 2009 году Прокунин был уличен в приеме допинга, в 2011 года его дисквалификация закончилась.