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    В мире

    В Китае мужчину посадили на три года за убийство аквариумной рыбки

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    Китайский рыбак с помощью электроудочки выловил в Янцзы редкую рыбу, которая внесена в список исчезающих.
    Китайские рыбаки случайно уничтожили редкий вид рыбы
    Фото South China Morning Post

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В китайской провинции Сычуань вынесен приговор рыбакам, которые ловили рыбу в реке Янцзы с помощью электроудочки.

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    В их улове среди семи килограммов рыбы была найдена Myxocyprinus asiaticusis — 50-граммовая рыбка, недавно внесенная в Китае в список исчезающих видов. Рыба практически перестала попадаться в естественной среде из-за высокой популярности у аквариумистов и контрабанде.

    Суд постановил, что рыбак Ли Ликай виновен в неоднократном браконьерстве и что у него еще не истек испытательный срок за предыдущее правонарушение. Он должен провести в тюрьме более трех лет и выплатить государству сумму, равную 300 долларам США.

    Его партнер по рыбалке получил 7 месяцев тюрьмы.

    Напомним, ранее под Киевом в селе Демидов на территории конно-спортивной базы браконьер застрелил племенного коня стоимостью более 50 тысяч евро.

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