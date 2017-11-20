В Китае мужчину посадили на три года за убийство аквариумной рыбки

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В китайской провинции Сычуань вынесен приговор рыбакам, которые ловили рыбу в реке Янцзы с помощью электроудочки.

В их улове среди семи килограммов рыбы была найдена Myxocyprinus asiaticusis — 50-граммовая рыбка, недавно внесенная в Китае в список исчезающих видов. Рыба практически перестала попадаться в естественной среде из-за высокой популярности у аквариумистов и контрабанде.

Суд постановил, что рыбак Ли Ликай виновен в неоднократном браконьерстве и что у него еще не истек испытательный срок за предыдущее правонарушение. Он должен провести в тюрьме более трех лет и выплатить государству сумму, равную 300 долларам США.

Его партнер по рыбалке получил 7 месяцев тюрьмы.

Напомним, ранее под Киевом в селе Демидов на территории конно-спортивной базы браконьер застрелил племенного коня стоимостью более 50 тысяч евро.